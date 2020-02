Tourisme : 2019, année record pour Toronto

Selon Tourism Toronto, la victoire du championnat de la NBA des Raptors de Toronto a contribué à l’essor touristique de la ville. Les nombreuses conférences technologiques ainsi que l’augmentation du nombre d’attractions y auraient aussi contribué.

Les visiteurs ont dépensé 6,7 milliards $ dans la ville, une augmentation de plus de 200 millions $ par rapport à 2018. "C'est de l'argent qui n'a pas commencé dans notre économie et qui finit dans notre économie, qui circule et contribue à plus de 70 000 emplois dans la ville », a expliqué à CBC News Andrew Weir, vice-président exécutif au développement de la destination pour Tourism Toronto.