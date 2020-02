Pénurie de logements à Gatineau : des politiciens lancent un cri d'alarme

La région de l'Outaouais et la ville de Gatineau, ça fait partie des endroits au Québec où la crise du logement frappe le plus fort , lance sans détour le porte-parole de Québec solidaire et député de Gouin, Gabriel Nadeau-Dubois, en déplacement à Gatineau pour tenir samedi soir une assemblée publique citoyenne pour parler de la crise du logement.

Le taux d'inoccupation est d'environ 1,5 % pour la ville. Or, selon M. Nadeau-Dubois, on parle de crise à partir de 3 %.

On est sans aucun doute en crise du logement à Gatineau et ça, ça veut dire qu'il faut poser des gestes très rapidement, dès le prochain budget parce que sinon on se dirige vers le pire 1er juillet depuis au moins 20 ans au Québec. Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire

Le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois (archives). Photo : Radio-Canada / Jérôme Turmel

Quelles mesures?

Selon le porte-parole, il est urgent de construire des logements abordables. Mais ces logements-là, on ne pourra pas les construire en deux semaines. Ça va prendre du temps , reconnaît-il.

D'ici là, il demande au gouvernement de prendre deux mesures d'urgence. La première serait d'imposer un moratoire sur les « rénovictions » — le mot décrit une stratégie utilisée par des spéculateurs pour évincer des familles de leur logement sous prétexte de faire des rénovations. La deuxième serait de suivre l'exemple du ministère des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario concernant la hausse des prix des loyers. Cela signifie que chaque année un taux maximal d'augmentation des loyers serait imposé aux propriétaires.

Ça, c'est un geste qu'on peut poser tout de suite, demain matin pour limiter l'explosion des loyers , estime le député.

Quid du financement fédéral?

Comme Gabriel Nadeau-Dubois, la conseillère municipale et présidente de la Commission sur le développement du territoire, l'habitation et l'environnement, Maude Marquis-Bissonnette, croit aussi que le Québec ne reçoit pas sa juste part du gouvernement fédéral.

Dans l'argent qui est en ce moment donné par le gouvernement fédéral pour les besoins en logement, il y a très, très peu d'argent qui va au Québec et, en ce moment, Gatineau n'en bénéficie pas du tout , explique la conseillère.

La conseillère municipale Maude Marquis-Bissonnette (archives). Photo : Radio-Canada

Le plus simple, ce serait que le fédéral transfère l'argent à la province du Québec pour qu'on puisse réinvestir l'argent dans le programme AccèsLogis Maude Marquis-Bissonnette, conseillère municipale du district du Plateau

Le fédéral doit en faire plus et le gouvernement du Québec aussi doit en faire plus , renchérit le député. La responsabilité du logement, c'est une responsabilité nationale. C'est au gouvernement du Québec et c'est au gouvernement fédéral de mettre l'argent pour qu'on puisse construire des logements abordables.

« Très décourageant »

Résidente de Gatineau et mère de trois enfants, Mélanie Glazer est directement touchée par la crise du logement qui touche la ville.

Pour l'instant, on est dans une chambre de motel tous les cinq , a-t-elle raconté en entrevue à Radio-Canada. La mère de famille a connu quelques déboires avec son ancien propriétaire et s'est retrouvée très rapidement sans logement.

Mélanie Glazer, son conjoint et leurs trois enfants. Photo : Gracieuseté : Mélanie Glazer

Depuis, elle et son conjoint ont beaucoup de difficulté à trouver un appartement.

C'est très décourageant. [...] Pour les familles nombreuses, c'est encore plus difficile , constate-t-elle.

Je me suis fait refuser souvent des appartements à cause du fait que j'ai trois enfants. Les propriétaires m'ont carrément dit : "On ne loue pas à des familles de plus de un ou deux enfants". Mélanie Glazer, résidente de Gatineau dans le secteur de Gatineau

L'an passé, on n'a laissé personne sur le trottoir et c'est la même chose qu'on va faire cette année , promet Maude Marquis-Bissonnette.

Avec les informations d'Alexandra Angers et Roxane Léouzon