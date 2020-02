La rue Royale à double sens au centre-ville?

L’administration municipale n’a pas voulu commenter, mais confirme que le projet est à l’étude. La portion exacte de la rue concernée n’est pas non plus connue.

Les commerçants du secteur voient d’un bon œil cette possibilité.

Je pense que ce serait bénéfique. On va avoir une artère qui va être plus passante et avoir une meilleure visibilité . soutient la copropriétaire de Pas si bête, Julie Bécotte.

Sa voisine estime elle aussi que ce changement pourrait être positif pour les commerçants.

Je trouve ça correct. Je pense que ça pourrait être bon pour tout le monde, parce qu’au moins, il va y avoir les deux côtés qui vont pouvoir plus se stationner, estime la copropriétaire du Paradis de l’usager, Sylvie Gagnon.

L’association qui représente les commerçants du centre-ville se réjouit aussi de cette possibilité.