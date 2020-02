Autocollant sexuellement explicite : un signe de désespoir selon Greta Thunberg

Plus tôt cette semaine, une femme de l'Alberta a porté plainte à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) contre la distribution de cet autocollant en noir et blanc, où l'on voit le dos nu d'une femme avec des mains qui tirent sur ses cheveux tressés.

Sous le dessin, on peut lire le nom Greta et le logo de X-Site Energy Services.

Greta Thunberg, âgée de 17 ans, a réagi à cette histoire sur son fil Twitter, déclarant « ils commencent à devenir de plus en plus désespérés », ajoutant que cela démontre que les militants de la lutte contre les changements climatiques sont en train de gagner.

La GRC de Red Deer a déterminé plus tôt cette semaine que l'autocollant ne constitue pas de la pornographie juvénile et ne représente pas « un acte non consensuel qui constituerait une menace directe pour la personne ».

Une vague d'indignation a déferlé sur les réseaux sociaux après qu’une femme de Rocky Mountain House eut diffusé l'image mercredi soir.

Le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, la ministre de la Condition féminine, Leela Aheer, et des politiciens de toutes allégeances ont dénoncé l'autocollant.

Greta Thunberg a fait les manchettes autour du monde pour ses discours passionnés devant les leaders de la planète, les appelant à agir de manière concrète et radicale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'adolescente a inspiré la tenue de grandes marches pour le climat à travers le monde.

En octobre, lors d'un voyage au Canada, elle s'est jointe à des milliers de personnes pour une marche au centre-ville d'Edmonton. Des partisans de l'industrie des énergies fossiles se sont aussi présentés, mais ils étaient largement minoritaires.