Alberta Parks prépare son site de réservations sur fond de hausse de frais

Les campeurs albertains s’impatientent en attendant qu’Alberta Parks mette en ligne son système de réservations afin de planifier leurs vacances d’été, mais leur séjour leur coûtera plus cher que par le passé.

Le budget provincial de 2020 prévoit que les frais liés à la location d’un espace de camping passeront de 26 $ à 36 $.

En 2021, des frais de 30 $ seront exigés pour l’obtention d’un permis pour les véhicules hors route et les remorques, réalisant une promesse électorale du Parti conservateur uni.

L’argent recueilli servira à améliorer l’état des sentiers, promet la province.

Le système de réservation est généralement mis en ligne en février et les campeurs peuvent réserver jusqu’à 90 jours à l’avance.

Au bureau du ministre de l’Environnement et des Parcs, Jason Nixon, on promet que le site Internet de réservation sera ouvert au début du mois de mars plutôt qu’en février à cause des modifications apportées à la tarification.

Certains campeurs, comme Trish Mills, restent toutefois sur leur faim. « On est vraiment dans le noir » quant aux possibilités de réserver bientôt, explique-t-elle.

« J’ai peur que les 90 jours [offerts d’avance par le système] soient réservés très rapidement à cause du grand nombre de personnes qui attendent d’accéder au système. »

Avec les informations de Helen Pike