Bagarres : la Ligue de hockey sénior Acadie-Chaleur n'exclut pas des suspensions

Les esprits se sont échauffés durant la partie remportée 6-2 par les Mooseheads de Chaleur sur les Marchands de Shippagan. Une mêlée générale est survenue et plusieurs joueurs ont jeté les gants.

Sur une vidéo tournée par un spectateur, on peut voir plusieurs joueurs se battre, et une bagarre se poursuit même après que l'un des joueurs soit tombé, et sans que les officiels n’interviennent. Le match a été interrompu pendant au moins une dizaine de minutes, raconte ce partisan, Marc Richardson.

Le rapport du match indique que les pénalités qui ont été imposées sont des 2 minutes pour coups à la tête et des 10 minutes de mauvaise conduite , relate Charles Albert, le président de la Ligue de hockey sénior Acadie-Chaleur (LHSACLigue de hockey sénior Acadie-Chaleur ).

Il a vu la vidéo de Marc Richardson et demandé à l’équipe de Chaleur de remettre à la ligue l’enregistrement officiel de la rencontre. Il est requis pour les équipes de filmer les matchs, dit-il. Notre préposé à la discipline va regarder ça. On va voir s’il y a matière à imposer des suspensions , a-t-il confirmé.

Charles Albert comprend mal pourquoi il n'y a pas eu de pénalités pour bagarre, malgré les pénalités décernées pour mauvaise conduite. Il n’exclut pas des sanctions contre les individus impliqués.

J’ai reçu l’approbation du conseil des officiels de Hockey Nouveau-Brunswick , explique-t-il, pour que même si des pénalités n’ont pas été imposées pour des gestes, on puisse aller de l’avant et imposer des suspensions pour ce qu’on a vu sur la vidéo .

Les clubs peuvent toujours faire appel de ces décisions, précise Charles Albert.

Marc Richardson, qui dit suivre le hockey sénior depuis plus de 20 ans, peine à se souvenir d’incidents du genre, même à l’époque de l’intense rivalité entre Tracadie et Lamèque. Ça se battait beaucoup, les deux bancs se vidaient souvent. Des fois, ils finissaient la partie avec deux joueurs de chaque côté , se souvient-il. Je ne pense pas, d’après moi, qu’il y avait eu des coups à la tête de même.

La victoire des Mooseheads vendredi permettait au club de Chaleur d’éliminer Shippagan, trois matchs à deux.

Les séries éliminatoires de la LHSACLigue de hockey sénior Acadie-Chaleur vont se poursuivre le 7 mars avec le début de la demi-finale entre les Acadiens de Caraquet et les Maraudeurs de Dalhousie. Dès le 8 mars, l’autre demi-finale opposera Chaleur et les Alpines de Tracadie. Ce seront des séries 4 de 7.

Avec des renseignements de Jean-Philippe Hughes