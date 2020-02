L’industrie pétrolière peine à détecter les tanières des ours polaires en Alaska

Une technique de l’industrie pétrolière pour localiser les tanières des ours polaires cachées sous la neige en Alaska s’est avérée inefficace dans plus de la moitié des cas examinés sur une période de 12 ans, selon une étude publiée dans la revue scientifique PLOS ONE.

D'après les chercheurs, le système infrarouge à balayage frontal (FLIR) n’a localisé que 45 % des 33 tanières dans le versant nord de l'Alaska entre 2004 et 2016. Il s’agit d’une étendue de 224 km dans la mer de Beaufort qui va d’est en ouest autour de la localité de Prudhoe Bay.

Les scientifiques ont comparé les données de l’industrie pétrolière avec celles de biologistes sur le terrain qui regardaient où s’installaient les ours polaires pour s'occuper de leurs nouveau-nés.

Attaché à un avion

Le système FLIR placé sur un avion permet de trouver une tanière en constatant la chaleur corporelle émise par les ours qui sont enfouis sous la neige. Cependant, selon le professeur Tom Smith de l’Université Brigham Young qui a mené l’étude, cette technique a ses limites, car les vents forts et la profondeur des tanières peuvent fausser les données.

Avec le réchauffement climatique et la disparition des glaces de mer, les ours passent de plus en plus de temps sur la terre ferme, notamment pour donner naissance à leurs petits.

Cette étude  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) intervient alors que l’administration Trump a de nouveau autorisé en 2017 l'exploitation pétrolière et gazière au large des côtes de l’Alaska, revenant ainsi sur des dispositions de protection environnementales prises par l’ancien président, Barack Obama.