Un succès pour le premier Raid du fjord

Le Raid du fjord, qui propose un trajet de 35 kilomètres à vélos sur les glaces, s'est déroulé sous le soleil samedi.

Au total, 125 amoureux des vélos à pneus surdimensionnés ont participé à cette compétition qui comprend un volet compétitif et un volet participatif.

Les coureurs ont commencé par les sentiers sinueux de la forêt avant de débarquer sur les berges du Saguenay et de sillonner les deux villages de pêches sur glace dans la Baie des Ha Ha!.

Les participants du Raid du fjord doivent parcourir 35 kilomètres. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

Un parcours pas toujours facile pour les concurrents.

C'était mou pas mal, c'était difficile au début! Il y a cinq filles, je suis cinquième c'est pas pire , lance une participante.

Pour plusieurs participants, cette compétition s'inscrit dans une série de courses en vélo à pneus surdimensionnés au Québec.

La semaine prochaine, c'est la traversée du lac Saint-Jean de 32 kilomètres. Après ça, on devrait être plus cool et s’entraîner moins fort , explique un participant qui a aussi fait une compétition à Magog la semaine dernière.

L'organisation souhaite renouveler l'expérience l'an prochain.