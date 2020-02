Coronavirus : un premier décès aux États-Unis, Trump réagit

Le patient en question était hospitalisé dans un établissement situé en banlieue de Seattle, dans l'État de Washington. Le gouverneur de l'État a indiqué qu'il s'agissait d'un homme, mais ce propos a été contredit par Donald Trump qui a affirmé, lors d'une conférence de presse jeudi en début d'après-midi, qu'il s'agissait d'une femme d'une cinquantaine d'années, qui était considérée comme étant à risque.

Donald Trump a aussi voulu rassurer les Américains en indiquant que les personnes bien portantes guérissent après avoir subi un traitement médical.

Pour le moment, les autorités disent ignorer si la propagation sera importante ou non, mais ils indiquent que les Américains doivent être prêts à faire face à une perturbation importante de leur vie quotidienne.

Nouvelles restrictions

Les États-Unis ont par ailleurs laissé savoir qu'ils durcissaient les restrictions imposées aux personnes venues d'Iran, où plus de 40 décès liés au coronavirus ont été recensés.

Le vice-président Mike Pence a annoncé l'interdiction des vols en provenance de l'Iran et exhorté ses concitoyens à ne pas voyager dans des pays touchés par le coronavirus, comme l'Italie et la Corée du Sud. De surcroît, plus aucun ressortissant étranger s'étant rendu en Iran au cours des 14 derniers jours ne pourra entrer aux États-Unis, a-t-il précisé.

Donald Trump a par ailleurs indiqué qu'il rencontrerait lundi des représentants des grands groupes pharmaceutiques pour évoquer la gestion de l'épidémie de coronavirus.

Le président américain a aussi annoncé qu'il examinait de possibles restrictions de voyage à la frontière avec le Mexique.

Selon le Dr Alon Vaisman, spécialiste des maladies infectieuses au Réseau universitaire de santé, la mort d'une première personne en Amérique du Nord est inquiétante, mais toutefois pas surprenante. Plus vous avez de cas, plus les risques d’avoir des morts sont élevés, peu importe la solidité de votre système de santé , estime-t-il.

Le coronavirus a contaminé plus de 85 000 personnes et fait plus de 2900 morts dans le monde.