Coronavirus : un premier décès aux États-Unis

Le coronavirus a contaminé plus de 85 000 personnes et fait plus de 2 900 morts dans le monde.

Pour le moment, les autorités disent ignorer si la propagation sera importante ou non, mais ils indiquent que les Américains doivent être prêts à faire face à une perturbation importante de leur vie quotidienne.

Le président Trump s'exprimera dans un point de presse, en direct à 13h30 (HE).

Plus de détails à venir