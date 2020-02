Ambulances de l’Estrie peine à recruter dans la région

Le directeur des opérations de l’entreprise constate jour après jour les impacts du manque d’employés.

C’est sûr qu’il y a certains ajouts de ressources qu’on n’est pas capable de faire dû au manque de personnel. Il y a également certaines libérations pour différents projets qu’on doit restreindre parfois pour donner le service d’ambulance adéquatement , explique Jean-François Pellerin.

Le recrutement un vrai défi en ce moment. On fait une tournée à travers le Québec, on participe à plusieurs salons de l’emploi, on doit être imaginatif pour attirer les jeunes.

Jean-François Pellerin, directeur aux opérations pour Ambulances de l’Estrie