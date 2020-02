Nouveau tracé de la R-132 à Val-Brillant : l'échéancier se concrétise

Il lancera des appels d’offres dans les prochaines semaines pour le projet, qui est évalué entre 25 et 50 millions de dollars.

Le nouveau tracé rendra la route plus sécuritaire en direction est, selon le ministère, puisqu’il permettra d’éviter trois courbes et un passage sous un ancien viaduc du Canadien National (CN).

Ce virage en « S » est considéré comme dangereux, puisque de nombreux accidents graves, parfois mortels, s'y produisent chaque année.

Par le passé, plusieurs élus ont demandé au ministère des Transports de prioriser ce secteur dans ses projets de travaux de réfection.

Plutôt que de passer sur ces courbes et de passer sous le viaduc, qui est très serré, les utilisateurs de la route 132 vont continuer en ligne droite et revenir à la dernière courbe après le viaduc. On aura un parcours plus droit , explique la porte-parole du ministère des Transports du Québec, Sophie Gaudreault.

Elle ajoute que la circulation ne sera pas affectée par les travaux, puisque le nouveau tronçon de la route 132 sera parallèle au tracé actuel.

Le ministère espère terminer le nouveau tracé d'ici novembre 2021, mais indique que l’échéancier réel sera déterminé lors de la signature du contrat avec un entrepreneur.

Le coût exact des travaux sera d’ailleurs confirmé à la toute fin du projet.

L’ancien tronçon sera légué à la municipalité de Val-Brillant, une fois les travaux terminés. Le ministère y aura préalablement fait des travaux pour le remettre à niveau, notamment un resurfaçage de la chaussée.

Les travaux de déviation de la voie ferrée du CN, qui passe tout près de la route 132 à cette hauteur, se sont quant à eux terminés à l’automne 2019.

Avec la collaboration de Laurie Dufresne