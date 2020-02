Un toxicologue témoigne au procès pour viol d'un ancien chauffeur de taxi

Christopher Keddy, un spécialiste en toxicologie médico-légale de la Gendarmerie Royale du Canada basé à Ottawa, a témoigné par vidéo lors du septième jour du procès de Bassam Al-Rawi devant la Cour suprême de Nouvelle-Écosse à Halifax.

Le procès de Bassam Al-Rawi se déroule en Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse, à Halifax. Photo : CBC/Robert Short

M. Al-Rawi est accusé d'avoir violé une femme dans son appartement au petit matin du 15 décembre 2012.

La plaignante, âgée de 35 ans, a raconté qu'elle avait conduit jusqu'à Halifax depuis le comté de Pictou le 14 décembre 2012, avec un groupe d'amis. Elle a témoigné avoir été agressée alors qu'elle était très intoxiquée et qu'elle faisait semblant d'être inconsciente durant la nuit.

C'est la deuxième fois que Bassam Al-Rawi est accusé d'agression sexuelle à Halifax. En septembre dernier,il a été déclaré non coupable lors d'un procès dans une affaire qui a attiré l'attention nationale et où on l’accusait d'avoir agressé sexuellement une femme dans son taxi en 2015.

Le chauffeur de taxi Bassam Al-Rawi a été jugé non coupable mercredi d'avoir agressé sexuellement une cliente. Photo : CBC

Christopher Keddy soutient que l'échantillon d'urine de la plaignante, provenant du « kit de viol » de l'infirmière examinatrice prélevé à 20 h 15 le 15 décembre 2012, a été analysé par un de ses collègues dans un rapport de mars 2013. Comme cette personne a pris sa retraite, M. Keddy a repris le dossier et a revu l'analyse, arrivant aux mêmes conclusions.

La substance pourrait avoir été causée par une « situation de stress »

Christopher Keddy rapporte que de l'éphédrine a été trouvée dans l'urine de la femme. On considère cette substance comme une drogue qui stimule le cerveau et certaines parties du corps.

C'est une drogue naturelle que l'on trouve dans certaines plantes et dans des produits de santé utilisés pour perdre du poids. M. Keddy explique qu’on peut retrouver de l'éphédrine dans des produits utilisés par les haltérophiles qui essaient de perdre de la graisse.

La plaignante indique qu'elle utilisait un complément sous forme de poudre de protéine lorsqu’elle s’entraînait, les mois précédant l'agression présumée.

Des niveaux d'acétone plus élevés que d'habitude ont également été constatés dans le corps de la femme. L'acétone est naturellement présente dans l’organisme, soutient Christopher Keddy, mais elle peut monter en flèche en raison de conditions qui augmentent la combustion des graisses comme un régime alimentaire, le jeûne, l'obésité ou « l'exposition à une situation stressante ».

M. Keddy n'a pu dire ce qui a causé cette augmentation d'acétone, ni quand elle a commencé, car elle s'accumule progressivement.

L'échantillon d'urine a été testé positif au cannabis. Selon M. Keddy, un résultat apparaît positif dans l'heure qui suit la consommation, et ce jusqu'à 12 à 24 heures plus tard chez un consommateur occasionnel de cannabis.

La plaignante a témoigné qu'elle n'était pas une consommatrice régulière de cannabis et qu’elle avait consommé ce soir-là avec des amis, un joint roulé par l’accusé, Bassam Al-Rawi.

Lorsqu'on a demandé à Christopher Keddy s’il pouvait dire quelle quantité de cannabis avait été utilisée ou fumée par la plaignante, il a répondu que c'était une « question impossible » à répondre, car le cannabis présent après un usage récréatif varie d'une personne à l'autre. Il ne pouvait pas non plus dire quand exactement le cannabis avait été consommé.

M. Keddy soutient que les tests d'urine étaient négatifs pour l'alcool au moment de l’échantillon d’urine, soit 16 heures après le présumé viol.

Calcul du taux d'alcoolémie

On a demandé à M. Keddy s'il pouvait calculer le taux d'alcoolémie de la femme entre 2 h 30 et 4 h du matin, au moment de l'agression présumée, mais il n'a pas pu fournir une « estimation raisonnable ».

L’avocate de la Couronne a demandé à Christopher Keddy si une femme avec un poids et une taille semblable à ceux de la plaignante pouvait éliminer « beaucoup » d'alcool dans les 16 heures qui suivent la consommation ( 16 heures étant le temps entre l'agression présumée et le prélèvement de l'échantillon d'urine).

M. Keddy a répondu que c'était possible, mais qu'il ne pouvait en être certain sans plus d'informations.

Il a ensuite ajouté que la « grande majorité des gens » pouvait éliminer 160-320 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang pendant cette période (16 heures).

La limite légale de conduite est de 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, soit 0,08 %.

Le procès se poursuit lundi.