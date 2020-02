Tournoi de pêche blanche à Val-d'Or : les participants invités à faire un don de poissons

L'événement s'adresse aux membres ou ceux qui souhaitent faire partie de ce regroupement.

Chaque année, l'événement attire environ 200 participants et a lieu sur les plans d'eau de la région.

C'est un moyen pour l'organisme d'amasser de l'argent pour financer ses activités, notamment l'initiation de la relève à la pêche ou la protection de l'environnement.

On veut inciter [les gens] à prendre une carte de membre parce que ce sont nos revenus et avec ces revenus on travaille sur la protection de l'environnement et de la faune et ça nous fait aussi des revenus pour défendre les droits des chasseurs et pêcheurs de la région , explique le vice-président Luc Dubois.

Pêcheurs généreux

Et pour la première année, l'association lance le programme pêcheurs généreux.

L'idée est d'inciter les pêcheurs qui ne consomment pas leur poisson à le donner à un organisme de Val-d'Or.

Les gens qui attrapent un poisson et qui ne veulent pas le garder, parce qu'ils y en ont de trop ou ils ne veulent pas le manger, l'association récupère ce poisson et le porte au regroupement de la Piaule qui va le servir aux gens dans le besoin , précise Luc Dubois.

Des prix de participation et pour les meilleures prises de poissons seront remis à l'assemblée générale de l'association le 25 mars.