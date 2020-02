Le Drakkar s'incline 8-1 devant les Wildcats de Moncton

Le match a pourtant commencé en lion pour l'équipe de Jon Goyens.

Charles-Antoine Giguère a ouvert la marque avec son 18e but de la saison après seulement 15 secondes de jeu en début de première période.

Les Wildcats ont répliqué moins d'une minute plus tard avec un but de Sean Stewart. Ils ont marqué deux autres buts en première période, quatre buts en deuxième période et un but dans le troisième tiers.

Gabriel Fortier, Jeremy McKenna et Sean Stewart de Moncton ont remporté les trois étoiles du match.

Les gardiens baie-comois Lucas Fitzpatrick et Ventsislav Shingarov ont fait face à 38 tirs au but, contre 27 pour le gardien des Wildcats, Dakota Lund-Cornish.

Cette défaite met fin à une série de trois victoires pour le Drakkar qui est présentement 11e au classement général de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec . Les Wildcats demeurent au 1er rang de l'Association de l'Est.

Le Drakkar se rendra à Québec dimanche pour affronter les Remparts.