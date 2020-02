Un Raquetton pour financer la soupe populaire du Centre d'amitié autochtone de Senneterre

Une activité qui rassemble les gens de la communauté, des autochtones et des non-autochtones pour une marche d'une dizaine de kilomètres en forêt.

L'activité organisée depuis plus de 30 ans a pour but de financer la soupe populaire du Centre d'entraide et d'amitié autochtone de Senneterre.

C'est pour la soupe populaire. On offre le dîner pour les jeunes. On ramasse de l'argent pour ça lors du raquetton. On fait le tour des commerces et tous les commerçants nous appuient dans le projet , explique Charlotte Wabanonik est l'organisatrice de l'événement.

Une vingtaine de jeunes du primaire et du secondaire bénéficient de la soupe populaire offerte quotidiennement par l'organisme.