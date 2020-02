Une barmaid aide une mère à accoucher dans le hall d’un hôtel près de Fredericton

La barmaid de l'hôtel Radisson Kingswood à Hanwell, près de Fredericton au Nouveau-Brunswick, a participé à l'accouchement d'un bébé en pleine tempête de neige jeudi soir.

Monica Storey raconte avoir reçu l'appel alors qu'elle fermait le bar pour la nuit.

« La personne qui travaille à l'accueil, Nick, est venue nous dire que quelqu'un allait accoucher dans notre hall », se remémore Mme Storey. « Au début, j'ai cru qu'il plaisantait. »

La barmaid Monica Storey ne pensait pas vivre un événement de ce genre, jeudi dernier. Photo : CBC

Les parents avaient déjà appelé le 911, mais le bébé était impatient et il a décidé de ne pas attendre l’arrivée des secours.

« J'ai entendu deux cris, l'un venant de la mère et l'autre du bébé qui venait de sortir », se souvient Monica Storey. .« Je me suis retrouvée au téléphone avec le 911 et ils m'ont dit : "Tu vas devoir attacher le cordon ombilical". »

Trouver une famille

La barmaid raconte qu'elle a parlé avec la grand-mère du nouveau-né vendredi et que la fillette et la mère se portaient bien.

« Les deux sont très bien, 10 doigts, 10 orteils », rapporte Mme Storey avec un grand sourire.

Le bébé n'a pas voulu attendre l'arrivée des secours. Photo : The National

La jeune femme raconte que cette aventure est la preuve que le Nouveau-Brunswick est un « petit monde ». Après avoir aidé une étrangère à accoucher, elle s’est trouvée de nouveaux liens familiaux.

« La réceptionniste m'a demandé si je les connaissais et j'ai dit "non, je n'ai aucune idée de qui sont ces gens’’ », se souvient Monica Storey.

« Nous avons découvert que mon arrière-grand-père et son arrière-grand-père sont en fait des frères. »

La barmaid, qui est retournée au travail vendredi, n’a pas encore réalisé tout ce qui s’est produit ce jeudi-là, dans un hall d’hôtel, pendant une tempête de neige. Elle dit qu’il lui faudra quelque temps avant de s’en remettre complètement.

« Vous commencez à rire, parce que vous ne pouvez pas croire la folie de tout ce qui s’est produit. »