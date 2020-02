L’Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie dépose un projet d’actualisation

L’Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie (ACFEM) a fait savoir par voie de communiqué d’avoir rencontré des représentants du gouvernement fédéral pour déposer son projet d’actualisation et de bonification des infrastructures logistiques du corridor ferroviaire entre Lac-Mégantic et Saint-Jean-sur-Richelieu.

L’ACFEM, affirme voir d’un très bon œil l’acquisition des rails de la Central Maine & Quebec Railway par le Canadien Pacifique (CP) ainsi que son intention d’investir dans les infrastructures.

Notre demande à Transports Canada est de contribuer au rehaussement du chemin de fer de sorte que celui-ci puisse favoriser la fluidité du transport de marchandises et éventuellement recevoir un service de train de passagers compétitif tout en étant sécuritaire , fait valoir dans le communiqué Louis Villeneuve, maire de Bromont et président de l’ACFEM.

De son côté, Steve Lussier, maire de Sherbrooke et membre de l’ACFEM, dit avoir vu des gens réagir positivement lors de la rencontre à Ottawa. M. Lussier explique qu’il attendra de voir le processus qui sera fait dans les prochains jours mais avance tout de même qu’il y a urgence d’agir pour les rails et de les moderniser .=

Actuellement, on demande un certain degré d’efficacité pour la marchandise. Mais nous on veut peut-être que le gouvernement participe avec le CP. Steve Lussier, maire de Sherbrooke et membre de l’ACFEM

[On veut que le gouvernement fédéral] aille un peu plus loin dans la réflexion et donner peut-être des montants supplémentaires pour passer à un grade 4 [qui permettrait aux rails] d’être plus rapides et qu’on pourrait amener éventuellement le transport des passagers , explique-t-il en entrevue à l’émission Écoutez l’Estrie.

À écouter à Écoutez l'Estrie : L'entrevue de Steve Lussier

Créé en juillet dernier, l’Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie regroupe de 95 municipalités de huit MRC de l'Estrie et de la Montérégie ainsi que de gens d'affaires qui veulent que la voie ferrée devienne un moteur de développement économique dans la région.

Les instigateurs de l'ACFEM estiment que 300 millions de dollars seront nécessaires sur 10 ans pour mener à bien leurs idées. Ils réclament un soutien gouvernemental des deux paliers gouvernementaux.