Les 82 patinoires extérieures de Gatineau sont fermées pour la saison

Notre équipe d'entretien des glaces et les organismes partenaires ont travaillé d'arrache-pied pour offrir aux Gatinois et Gatinoises de belles patinoires. Les conditions météorologiques des derniers jours et celles à venir nous obligent à prioriser la sécurité de tous et à fermer les patinoires du territoire , a affirmé par voie de communiqué Martin Lajeunesse, le président de la Commission des loisirs, des sports et du développement des communautés de la Ville.

Au total, la Ville de Gatineau dispose de 82 patinoires extérieures sur l’ensemble de son territoire.

Plus de 11 000 patineurs et patineuses ont profité des 3 patinoires grand public du ruisseau de la Brasserie, du parc du Lac-Beauchamp et du parc MacLaren.

Une saison de 41 jours

Les quatre patinoires réalisées en partenariat avec les Sénateurs d’Ottawa et entretenues par la Ville ont été accessibles en premier, à partir du 18 décembre 2018, ce qui constituait l’ouverture la plus hâtive des cinq dernières années.

Toutes les autres patinoires ont ouvert à partir du 18 janvier, offrant aux patineurs 41 jours de plaisir de glisse.

Pour celles et ceux qui souhaitent prolonger le plaisir, il reste huit patinoires intérieures réparties dans tous les secteurs de la Ville de Gatineau.