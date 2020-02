La durée de l’attente aux urgences de Winnipeg à la hausse en janvier

L’ORSW dit que le mois a été « extrêmement » occupé, notamment en raison d’un nombre important de personnes avec des maladies respiratoires, mais aussi « des patients atteints de maladies respiratoires qui ont dû être isolées et d'un plus grand nombre d'arrivées d’ambulances ».

Un porte-parole ajoute que les équipes des services d'urgence et des centres de soins d'urgence continuent de se concentrer sur la prise en charge prioritaire des patients les plus gravement malades .

Ainsi, en janvier le temps d'attente médian à l'échelle du système était de deux heures et dix minutes. Le porte-parole souligne que le temps d’attente aux urgences de Winnipeg en janvier varie d’année en année, et qu’il a déjà été plus élevé.

Saint-Boniface, au-dessus de la moyenne

Le temps d’attente médian aux urgences de l’Hôpital de Saint-Boniface était de deux heures et quarante minutes. Ni l’ORSW ni le ministère de la Santé n’a voulu commenter directement la raison pour les temps d’attente plus élevés à cet hôpital. L’Hôpital de Saint-Boniface n’a pas répondu à la demande d’informations de Radio-Canada.

Pour l’opposition, c’est la réorganisation du système de santé par le gouvernement Pallister qui est en cause.

Les maladies qu’on a vues au mois de janvier arrivent chaque année. La chose qui a changé cette année c’est qu’on a moins d’infirmières travaillant dans notre système de santé et à Saint-Boniface , indique le chef du Nouveau parti démocratique, Wab Kinew, les coupures ont endommagé notre système de santé .

Le gouvernement provincial a fermé le service d’urgence des hôpitaux Concordia, Seven Oaks et Victoria. Les services d'urgence à Winnipeg ont alors été regroupés dans trois sites : le Centre des sciences de la santé de Winnipeg, l'Hôpital Saint-Boniface et l'Hôpital Grace.

Dans le cadre de cette transformation, l’ORSW a augmenté le nombre de postes d’infirmières aux urgences de Saint-Boniface cet été, le faisant passer de 88 à 111. Mais l'ORSW peine à pourvoir ces postes.

Selon une déclaration précédente du ministre de la Santé, la province estime qu’un taux de 8 % de postes non pourvus est considéré comme normal pour les infirmières. Le taux au service d'urgence de l’Hôpital Saint-Boniface est de 28 %, a indiqué l’ORSW plus tôt ce mois-ci.