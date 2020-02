Pas de référendum pour la bibliothèque de La Baie

Les registres étaient accessibles pour une première fois dans les trois arrondissements de Saguenay, soit dans un centre commercial par arrondissement.

Le seuil requis pour tenir un référendum était de 8066 signatures. Le résultat final a été communiqué après la fermeture des registres à 19 h vendredi par le directeur du service des communications de Saguenay, Jeannot Allard.

Cette nouvelle a évidemment réjoui le conseiller municipal du secteur, Raynald Simard. Il a rappelé que les gens de La Baie attendaient cette bonne nouvelle depuis 25 ans. Il croit que la nouvelle bibliothèque servira à redonner un nouveau souffle à Port-Alfred qui peine encore à se remettre de la fermeture et de la démolition de l'ancienne usine de la Consol.

Saguenay emprunte 11 millions de dollars pour la totalité du coût du projet, mais espère contribuer seulement à hauteur de 6 millions.

Je viens de parler à la greffière adjointe qui me disait que tous les documents sont prêts pour l'acceptation par le MAMOT [ancien nom du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation] de notre règlement d'emprunt. Ça veut dire que ça va partir la semaine prochaine. Ça suit son cours. Après l'acceptation, on va aller en soumission pour les plans et devis pour architectes et ingénieurs.

Raynald Simard, conseiller municipal