Le retour du Carnaval de Capreol fait des heureux

Le carnaval s’est ouvert vendredi après-midi avec le repas de poisson frit hebdomadaire de la Légion royale canadienne de Capreol, suivi d’un tournoi de hockey et d’une soirée d’humour.

Le retour de l’événement est une initiative de Justin Séguin, propriétaire du restaurant Firehouse Bar & Grill, et de Derek Young, directeur des opérations du Musée ferroviaire de Capreol.

Le carnaval d’hiver était une tradition de longue date dans la ville de Capreol, qui remonte aux années 1960 et qui a donné lieu à de nombreuses réincarnations depuis , a déclaré M. Séguin.

Il a eu l’idée de créer un événement hivernal pour rassembler la communauté pendant la saison froide. On a toujours des festivals pendant l’été, pis Capreol il n’y a grand-chose à faire pendant l’hiver.

Derek Young et lui ont alors lancé l’idée aux commerçants locaux, qui ont embarqué rapidement dans le projet.

C’était pas difficile du tout , raconte Justin Séguin. On a envoyé un courriel à toutes les business ici à Capreol pour savoir s’ils voulaient faire partie du comité.

On s’est rencontré un jeudi, on était à peu près 10 ou 12. On a lancé des idées et on a créé ce qu’on a créé pour ce week-end.

Justin Séguin, coprésident du comité organisateur