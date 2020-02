Un résident d’un CHSLD de Granby veut arrêter ses paiements à cause du manque de services

Quand je suis entré ici, c’était ben l’fun. Tous les appartements ici étaient pleins. Le soir, on jouait aux cartes, aux dés. On s’amusait. Et puis, du jour au lendemain, il ont décidé d’enlever les infirmières auxiliaires , relate l’homme de 65 ans qui habite dans un logement autonome du CHSLD Vittie-Desjardins depuis 8 ans.

M. Royer regrette qu’au fil des années, la qualité des soins et services se soit grandement dégradée. Aujourd’hui, le personnel ne rentre pas , regrette-t-il.

Vendredi passé, il y avait une infirmière et une seule préposée pour 20 résidents. Jean Royer, résident du CHSLD Vittie-Desjardins de Granby

On a formé des aides de services aux préposés. Ce n’est pas une mauvaise chose en soi. Ils ont le droit de faire certaines tâches comme la lessive, nettoyer après les bains. Ça enlève de l’ouvrage aux préposés. Même eux, ils font des doubles [quarts de travail] et ils sont fatigués , poursuit Jean Royer.

J’ai l’impression de quémander

Il arrive parfois que ce dernier appelle plusieurs fois dans la même journée pour avoir droit à des services. Je n’aime pas ça, parce que j’ai l’impression de quémander. Je n’en demande pas beaucoup , dit-il.

Qu’on arrête de nous dire qu’il n’y a pas de personnel et qu’ils trouvent une solution! Jean Royer, résident du CHSLD Vittie-Desjardins de Granby

Dans un courriel, Gaëlle Simon, directrice adjointe au soutien à la gestion intégrée de la main-d’oeuvre au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, souligne que le CHSLD Vittie-Desjardins est sécuritaire et que les soins et services sont offerts aux résidents .