L'ouverture de la Friperie Coderr à Saguenay froisse des concurrents

Cette ouverture survient après une expérience réussie dans les derniers mois à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

On est venu tester le marché, mais c'était une collaboration aussi avec l'UQAC pour servir les étudiants étrangers en vêtements d'hiver. Dave Gosselin, directeur général adjoint, Groupe Coderr

Dave Gosselin, directeur général adjoint, Groupe Coderr Photo : Radio-Canada

Le Groupe Coderr a décidé d'ouvrir officiellement, après Alma, une deuxième friperie dans la région, mais cette fois sur le boulevard Talbot à Saguenay. La friperie du Groupe Coderr, c'est une entreprise d'insertion socio-professionnelle accréditée par le gouvernement du Québec. À Saguenay, il n'y en avait pas. Il y a trois entreprises d'insertion au Lac-Saint-Jean, mais il n'y en avait pas à Saguenay, donc c'est un objectif aussi de proposer le service d'insertion à ceux qui en ont besoin à Saguenay , a-t-il poursuivi.

Dans cette boutique, un programme permet d'aider une trentaine de personnes par année à réintégrer le marché du travail. C'est des gens qu'on forme, qui sont éloignés du marché du travail, qui ont eu des difficultés dans la vie. Les gens suivent une formation, après leur formation de 900 heures, sortent avec des compétences, avec un diplôme et après ça ils peuvent se trouver un emploi ailleurs , a-t-il expliqué.

Les responsables croient que la demande est assez élevée dans la région pour justifier l'ouverture d'une autre friperie. Il y a un besoin, il y a un marché et l'idée c'est, plus il y a des friperies, plus les gens vont être conscientisés à l'environnement, aux bénéfices. C'est des entreprises d'économie sociale, donc il y a de la place pour tous , a-t-il enchaîné.

La nouvelle friperie s'est installée sur le boulevard Talbot. Photo : Radio-Canada

Des territoires

Mais, l'arrivée du groupe Coderr surprend les commerçants déjà présents.

Il y avait une entente, qui était tacite en fait, pour protéger chacun son territoire, justement pour pas nuire aux autres organismes de la région. Guylaine Claveau, codirectrice, Friprix

Guylaine Claveau, codirectrice, Friprix Photo : Radio-Canada

La décision soulève même l'inquiétude à la Friprix, qui se situe à quelques centaines de mètres. On n'a rien contre Coderr. Coderr est un très grand organisme, c'est un gros joueur, c'est sûr. Ce qui nous a surpris un peu, c'est parce qu'ils sont presque dans notre cour, ils sont installés à presque 1000 pieds de nous. Je crois que ça peut nuire à tous les organismes de Chicoutimi, oui, c'est ce qui nous inquiète le plus , a déploré l'autre codirectrice du Friprix du boulevard Talbot, Suzie Verreault.

Les responsables des magasins déjà présents à Saguenay espèrent obtenir une rencontre avec les dirigeants de la nouvelle friperie.

Du côté du Groupe Coderr, si cette expérience s'avère positive, on pourrait doubler la superficie du magasin dès l'année prochaine.