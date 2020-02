La liste des blessés des Oilers continue de s’allonger

L’arrivée de Mike Green devait combler l’absence du défenseur Oscar Klefbom, blessé à une épaule. Le Suédois a déjà raté une semaine d’action et devrait être de retour dans deux semaines, si tout va bien.

La perte de Klefbom est difficile à combler. Seulement quatre défenseurs dans la LNH passent en moyenne plus de temps que lui sur la patinoire.

Avec 172 tirs bloqués, Klefbom occupe le premier rang dans la LNH, loin devant David Savard, des Blue Jackets, qui arrive au deuxième rang avec 148.

Sans leur défenseur numéro un en uniforme, les Oilers présentent un dossier de 1-2-2.

Bonne nouvelle cependant, après avoir raté les 14 derniers matchs à la suite d’une commotion cérébrale, Kriss Russell pourrait être de retour samedi alors que les Oilers reçoivent les Jets de Winnipeg.

À son premier match avec les Oilers, Green n’a été utilisé que durant 12 : 48, mais lors du match de mercredi, face aux Golden Knights, il a passé 19 : 42 sur la patinoire, ce qui en a fait le troisième défenseur le plus utilisé par Dave Tippett.

Mike Green est le modèle parfait du vétéran défenseur de qualité. Il a une excellente vision du jeu, il contrôle bien la rondelle et il sait trouver les attaquants sur la patinoire pour leur remettre rapidement la rondelle , a mentionné Dave Tippett. Malheureusement, nous devons nous passer de lui pour les prochaines semaines.

En début de semaine, les Oilers ont annoncé que l’attaquant Kailer Yamamoto devrait s’absenter pour quelques semaines, en raison d’une blessure à une cheville. Celui qui a récolté 21 points en 21 matchs depuis son rappel à la fin décembre a pris part à l’entraînement de l’équipe ce matin et il ne semblait pas du tout être incommodé par une blessure.

Je me sens mieux chaque jour, on verra comment je me sens demain après l’entraînement et nous déciderons alors si je peux jouer ou non.

Kailer Yamamoto, attaquant, Oilers