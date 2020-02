La commission scolaire catholique de Regina songe à changer le nom de l'École Jean-Vanier

La commission scolaire catholique de Regina se demande si oui ou non l’École Jean-Vanier changera de nom. Ce questionnement survient après la publication, en février, d'un rapport d'enquête qui soutient que Jean Vanier, le fondateur de l’organisation à but non lucratif L’Arche, a agressé sexuellement au moins six femmes. Ce rapport d'enquête a été commandé par la direction de L'Arche à Paris.