Menace de grève des chargés de cours : l’UDES confiante que les négociations avanceront

On pense que quatre jours de négociations devraient pouvoir [permettre de] terminer la négociation , dit d’entrée de jeu Jean Goulet, vice-recteur aux ressources humaines à l’Université de Sherbrooke, qui est également membre comité négociation.

Comme l’a mentionné le syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université de Sherbrooke (SCCCUS) par voie de communiqué, jeudi soir, quatre journées de conciliation auront lieu entre les deux partis d'ici le 6 mars. Le syndicat souhaite notamment de meilleures conditions de travail pour les chargés de cours.

Est-ce que ça nous met de la pression? Honnêtement, il faut continuer à travailler malgré la pression. Jean Goulet, vice-recteur aux ressources humaines à l’Université de Sherbrooke, également membre comité négociation

M. Goulet trouve désolant de mettre cette menace de grève sur les étudiants à ce moment-ci de l’année. On ne peut rien y faire. C’est la loi. Ils ont le droit de faire ça. On s’en accommode et on espère qu’on va arriver à un résultat. Mais on n’a pas de garantie. Il faut être deux pour négocier , poursuit-il.

Les négociations piétinent selon le syndicat

De son côté, le SCCCUSsyndicat des chargées et chargés de cours de l’Université de Sherbrooke met de l’avant une possible grève générale illimitée, qui pourrait débuter à partir du 9 mars, à moins d’avancées significatives à la table de négociation .

Ça piétine et depuis longtemps. Vincent Beaucher, président du SCCCUS syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université de Sherbrooke

Ça va faire bientôt deux ans que notre convention collective est échue. Ça n’avance pas , regrette Vincent Beaucher, président du SCCCUS.

Nos membres ont vécu le même scénario lors des dernières négociations. On ne veut pas revivre ça. Nous, tout ce qu’on veut, c’est de signer une convention , explique-t-il.

Une rencontre de conciliation a eu lieu, jeudi, pour le renouvellement de la convention collective et Vincent Beaucher reconnaît qu’il y a eu quelques avancées sur certains points.

Jusqu’à maintenant, la conciliation a été très difficile. On n’a pas réellement senti un enthousiasme de la part de l’employeur de vouloir régler [la situation] le plus rapidement possible , croit-il.

Des étudiants pas inquiets

Olivier Landry, responsable académique à l’Association générale étudiante de la faculté des lettres et sciences humaines (AGEFLESH), pense que les négociations des chargées de cours en valent la peine .

C’est sûr qu’on [pourrait] être affectés par une grève. Mais on sera également affectés si les chargés de cours doivent subir de mauvaises conditions de travail , avance celui qui est également étudiant en sciences politiques à l’ UDESUniversité de Sherbrooke .

Si ça arrive à la grève, c’est que c’était nécessaire et obligatoire. Olivier Landry, responsable académique à l’ AGEFLESH Association générale étudiante de la faculté des lettres et sciences humaines et étudiant en sciences politiques

Véronique Labelle, une étudiante de deuxième année en travail social, dit qu’elle n’est pas inquiète pour la suite de la session. Je pense que ça va se placer. J’ai l’impression que l’administration va réagir rapidement , croit-elle.

Le syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université de Sherbrooke compte 2600 membres, dont 800 au campus de Longueuil.