Des sommes qui vous sont dues dorment peut-être dans les coffres du gouvernement

Plusieurs contribuables ont découvert ces derniers jours une fonction méconnue du site de l’Agence du revenu du Canada (ARC) leur permettant de retrouver des sommes considérables en chèques non encaissés qui leur étaient dues.

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux et celles qui disent avoir pu retrouver la trace de centaines de dollars que l’ARC leur doit en remboursement d’impôt ou en crédits de taxes, par exemple.

C’est une publication mise en ligne dimanche dernier sur Reddit dans un groupe de discussion canadien sur les finances personnelles qui semble avoir mis la puce à l’oreille de plusieurs.

Un internaute y suggérait d’aller jeter un coup d’œil à la rubrique « Chèques non encaissés » dans la section « Mon dossier », qui permet d’accéder à ses déclarations de revenus et ses avis de cotisation, entre autres, en ligne. Cette personne disait avoir découvert un chèque datant de neuf ans.

Un compte Twitter suivi par des milliers d’amateurs et amatrices des Maple Leafs de Toronto a fait la même suggestion jeudi. Des centaines de personnes ont retweeté le message, et d’autres l’ont remercié chaleureusement.

J’avais près de 300 $ datant de 2012! Tu es une légende, lui a répondu Kono Imo sur Twitter. Choisis un moment et un endroit et sois prêt à ce que 200 de tes abonnés et abonnées se présentent pour te payer une bière.

Mon ami, je pourrais t’embrasser , a écrit un autre internaute qui a publié une capture d’écran qui semble indiquer qu’il pourrait réclamer plus de 1000 $ en chèques datant de près de dix ans.

Les internautes qui craignaient qu’il s’agissait d’une escroquerie peuvent se rassurer. Cette fonction est bien réelle, a confirmé l’Agence du revenu du Canada à Radio-Canada. « Nous voulons simplement que vous puissiez obtenir les prestations et crédits qui vous sont dûs », a aussi écrit le compte officiel de l’agence sur Twitter.

Pour ceux et celles qui souhaiteraient voir si des sommes leur étant destinées dorment dans les coffres du gouvernement, rien de plus simple.

Après avoir ouvert une session dans la section « Mon dossier » du site web de l’ARC, il faut se rendre dans le menu intitulé « Services liés à » à la droite de l’écran. La fonction « Chèques non encaissés » s’y trouve tout en bas de la liste.