Système de paye Phénix : les fonctionnaires dans la rue à Miramichi

Des fonctionnaires fédéraux sont descendus dans les rues, vendredi à Miramichi au Nouveau-Brunswick, pour une fois de plus dénoncer les ratés de Phénix, le système de paye de la fonction publique.

Il y a maintenant quatre ans que les employés fédéraux subissent les effets des défaillances de Phénix, un anniversaire qu’ils sont loin de célébrer, ont-ils tenu à rappeler. Le centre de paye fédéral est situé à Miramichi.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Manifestation de fonctionnaires fédéraux contre les ratés du système de paye Phénix, le 28 février 2020 à Miramichi, au Nouveau-Brunswick. Photo : CBC / Shane Magee

Quatre ans, c'est trop. On veut que le gouvernement se rende à la table de négociation et qu'il admette que, oui, nos employés doivent recevoir la compensation qui leur est due , martèle Shany Doucet, la directrice des membres francophones pour l’Alliance canadienne de la fonction publique ( ACFPAlliance canadienne de la fonction publique ) au Canada atlantique.

Moi, je n'ai pas été payée pour deux semaines , dit une des fonctionnaires rencontrée vendredi, Mélissa Sauvé. Mon mari non plus, il n'avait pas été payé pour tout son congé de paternité du travail, ce qui est à peu près deux mois. Ça a affecté notre famille, nos finances. Ça a causé du stress, et même encore aujourd'hui, mon mari attend du acting pay ça fait trois ans. Ils n’ont aucune idée de quand ça va être réglé.

Mike LeBlanc, le directeur de l’Alliance de la fonction publique du Canada pour la région Atlantique, témoigne de la grande confusion qui règne depuis quatre ans parmi les employés fédéraux.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Mike LeBlanc le 28 février 2020 à Miramichi, au Nouveau-Brunswick. Photo : CBC / Shane Magee

Il est toujours considéré comme un employé de Parcs Canada, même s’il a changé de ministère.

Je suis-tu pas assez payé, je suis-tu trop payé? Personne ne peut me dire puis ça fait 18 mois! Est-ce que je dois de l'argent? Ou est-ce qu'eux me doivent de l'argent? On ne le sait pas, donc c’est très frustrant , explique-t-il.

Le déploiement du système fédéral de paye Phénix annoncé en 2009 par le gouvernement conservateur de l’ancien premier ministre Stephen Harper a commencé en 2016, peu après l'élection du gouvernement libéral de Justin Trudeau.

Le centre des services de paye de la fonction publique le 28 février 2020 à Miramichi, au Nouveau-Brunswick. Photo : CBC / Shane Magee

Une manifestation a également eu lieu à Ottawa vendredi, devant les bureaux du premier ministre.

Au moins 200 000 fonctionnaires fédéraux ont été touchés par les ratés du système de paye Phénix.

D’après le reportage de Marielle Guimond