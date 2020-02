Un accueil mitigé aux changements à la chasse à l’orignal

Des chasseurs et des représentants d’organismes qui les représentent ont des sentiments partagés face aux changements importants apportés à la gestion de la chasse à l’orignal par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario.

Cette année, le ministère impose des restrictions additionnelles concernant la chasse aux veaux en mettant en place des quotas de vignettes dans certaines unités de gestion de la province. Il met aussi en place de nouvelles saisons de chasse à l’arc.

L’an prochain, un nouveau système pour l’obtention de vignettes sera mis en place et de nouveaux frais seront imposés.

Nous améliorons nos méthodes de gestion de l’orignal pour réaliser notre engagement à rendre la chasse plus juste et plus accessible tout en assurant la viabilité de nos populations d’orignal , a dit le ministre des Richesses naturelles, John Yakabuski, dans un communiqué.

Selon le gouvernement, les changements sont fondés sur une consultation auprès du Comité consultatif de gestion de la chasse au gros gibier. La plupart des changements avaient d’abord été proposés en août dernier.

À compter de 2021, le ministère remplacera son système de tirage de vignettes par un système de points donnant la préférence aux demandeurs qui n’ont pas obtenu de vignette pour le plus grand nombre d’années.

Je crois que cela répond à l’une des principales préoccupations des chasseurs. Keith Munro, biologiste, Fédération des chasseurs et des pêcheurs de l’Ontario

Selon la méthode actuelle, un chasseur pouvait voir son nom être tiré à plus d’une occasion en l’espace de quelques années, pendant qu’un autre chasseur n’obtiennait pas de vignette.

Le ministère indique qu’une description détaillée du processus sera publiée plus tard cette année.

M. Munro souligne que la fédération ontarienne demandera au gouvernement de bien communiquer les changements aux chasseurs afin qu’ils puissent s’y préparer.

À compter de 2021, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts va imposer des frais pour des vignettes pour la chasse à l'orignal. Photo : Radio-Canada / Jillian Coubrough

Malgré tout, certains chasseurs soulignent qu'il sera encore pratiquement impossible d'obtenir une vignette de chasse à l'orignal dans certaines régions.

Si une personne fait une demande dans certains districts, il y a des chances qu'il n'en obtiendra jamais une de sa vie, peu importe le système. Royal Polsky, président du district D de la Fédération des chasseurs et pêcheurs de l’Ontario

La fédération des chasseurs et des pêcheurs souhaite que le gouvernement examine d'autres facteurs qui ont une influence sur les populations d'orignaux.

Royal Polsky note notamment un nombre croissant de prédateurs comme des loups et des ours.

Par ailleurs, des chasseurs ont aussi critiqué les nouveaux frais de vignette qu’ils devront payer s’ils en obtiennent une.

Les vignettes de chasse à l’orignal coûteront 200 $ pour les orignaux adultes mâles, 150 $ pour les orignaux adultes femelles et 30 $ pour les veaux.

La province a toutefois réduit les frais des permis de chasse à 35 $. Les frais pour participer au processus d’attribution de vignettes seront de 15 $.

Le gouvernement indique que les prix sont en fonction de la demande et procurent en permanence un soutien à la gestion de la ressource.

Selon M. Munro, la fédération demandera une révision des nouvelles mesures après trois ans pour vérifier son efficacité auprès des chasseurs et sur la gestion des populations d’orignaux.