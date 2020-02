Tout converge vers un prolongement sur le tronçon ouest de la ligne orange

Si l’ajout de stations de métro au-delà du terminus Côte-Vertu fait l’objet de discussions depuis une cinquantaine d’années, l’arrivée du Réseau express métropolitain (REM) change radicalement la donne. Le développement du projet Royalmount dans ce secteur force aussi les gouvernements à trouver des moyens pour y faciliter la mobilité.

Une interconnexion à la future station Bois-Franc du REMRéseau express métropolitain devient une voie privilégiée. Le cas échéant, le tunnel de la ligne orange devra être prolongé sur une distance d’un peu plus de deux kilomètres et deux stations pourraient être ajoutées.

Politiquement, la CAQCoalition avenir Québec et la mairesse y trouvent leur compte.

Les utilisateurs du REMRéseau express métropolitain , en provenance de la banlieue notamment, auraient un accès plus facile au métro pour circuler sur le territoire montréalais. C’est aussi une « solution rapide, pas trop chère » pour désengorger la ligne orange du côté est, d’après une source au gouvernement.

Montréal aurait pour sa part de nouvelles stations de métro, et s’assurerait d’une meilleure interconnectivité et répartition des usagers au sein de son réseau de transport en commun; sans parler d’une victoire sur une revendication de longue date, à défaut d’obtenir une ligne rose.

Depuis juin 2019, le gouvernement du Québec a entre les mains une fiche d’avant-projet de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) qui confirmerait, selon nos informations, la pertinence du prolongement. Le tronçon ouest-est d’ailleurs sous-utilisé à l’heure actuelle.

C’est un projet qui peut être intéressant, mais on ne prend pas de décision pour le moment. […] Il faut pousser un peu plus les analyses, voir quels sont les impacts, les coûts. […] Il y a des engagements certains; on va améliorer la mobilité dans la région métropolitaine.

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports