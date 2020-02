Les mines du futur sont numériques

Alors que le dernier mineur de la mine Island Gold à Wawa quitte la galerie souterraine pour rentrer chez lui, les ventilateurs s’éteignent automatiquement derrière lui.

Sachant que la galerie est inoccupée, un superviseur en surface peut désactiver la ventilation à distance, économisant ainsi une quantité considérable d’énergie— et d’argent.

Ce genre d’équipement informatique est désormais monnaie courante dans les mines canadiennes.

Shannon Katary démontre le produit phare de Maestro Digital Mine : un terminal qui sert de point de chute à toutes les données d'une mine. Photo : Radio-Canada

C’est d’ailleurs la ventilation automatisée qui a propulsé la compagnie minière sudburoise Maestro Digital Mine. L’entreprise construit un appareil de surveillance et de contrôle de la qualité de l’air dans les galeries, qui transmet ces données à la surface.

C’est en installant ces appareils chez leurs clients qu’ils se sont rendu compte que le volume de données générées par les équipements miniers sous terre est si large qu’il faut des quantités considérables de câbles à fibre optique pour les acheminer à la surface.

Leurs ingénieurs ont alors construit un terminal fixé directement à la paroi de la galerie qui permet de centraliser, puis de rediriger ces données à vitesse grand V à la surface.

On peut même brancher des caméras et des iPads au réseau, ce qui permet de surveiller ce qui se passe dans la mine à partir de la surface Shannon Katary, directrice du marketing à Maestro Digital Mine

.En fournissant des données aux mines en temps réel, ça permet d’augmenter leur productivité et protéger leurs employés, dit Shannon Katary.

Mais les machines connectées peuvent également présenter une grande vulnérabilité, prévient l’Institut national des mines du Québec (INMC).

Il y peut y avoir des conséquences physiques, car [...] les équipements opérationnels, les équipements industriels peuvent être connectés et leur sécurité pourrait être compromise, dit le conseiller à l’innovation et à la recherche à l’INMQ, Nicholas Théroux.

En 2014, des pirates informatiques ont pénétré dans le réseau informatique d’une aciérie allemande et augmenté la température d’un haut fourneau à distance.

Les minières canadiennes n’échappent pas à ces attaques : entre 2013 et 2016, Goldcorp et Detour Gold ont été victimes de cyberattaques. Des données corporatives et personnelles ont alors été diffusées sur Internet.

Dans la plupart de ces attaques, les pirates informatiques envoient des courriels piégés aux employés des entreprises.

Beaucoup d’études disent que le principal maillon faible d’une cyberdéfense efficace malheureusement, c’est le personnel. Nicholas Théroux, conseiller à l’innovation et à la recherche à l’INMQ

C’est pourquoi la formation en cybersécurité est indispensable, martèle le président-directeur général de l’INMQ, Jean-François Pressé.

Jean-François Pressé, directeur de l'Institut national des mines Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Il faut s’assurer que nos programmes de formation minière dans l’ensemble des maisons d’enseignements soient mis à jour par rapport à la cybersécurité, dit-il.

Bien des entreprises minières procèdent déjà à des exercices de sécurité informatique avec leurs équipes, explique Nicholas Théroux.

Des courriels piégés sont envoyés par l’entreprise à leurs employés. Ceux qui tombent dans le panneau sont ensuite envoyés en formation pour corriger cette erreur.