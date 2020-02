Alerte nucléaire : un retard important dans la distribution des comprimés d’iode

Selon Neal Kelly, directeur des relations avec les médias pour Ontario Power Generation ( OPGOntario Power Generation ), la compagnie a reçu 65 000 demandes pour des comprimés depuis l'incident du 12 janvier, du jamais vu depuis la création de notre site web de commandes , affirme-t-il.

L' OPGOntario Power Generation dit fournir environ 2 000 commandes de comprimés par semaine depuis la fausse alerte. À ce rythme, l'ensemble des demandes seraient comblées en environ 32 semaines, soit jusqu’au mois d’août.

Les comprimés d'iodine de potassium RadBlock sont distribués gratuitement aux personnes qui habitent dans un rayon de 50 kilomètres autour d'une centrale nucléaire. Photo : CBC

Cependant, Neal Kelly affirme que OPGOntario Power Generation va terminer de boucler ses commandes bien avant. Selon lui, ces dernières seront expédiées dans quelques semaines, pas dans des mois .

Il rappelle que selon l’entente qui lie OPGOntario Power Generation à la Ville de Toronto et à la région de Durham, ce sont ces deux entités qui sont responsables de la distribution, et non son organisme.

Nous sommes responsables de commander et de payer les comprimés, ce sont nos partenaires qui les acheminent à la population , explique-t-il.

Pas de risques de pénurie en cas d’accident nucléaire

Si les autorités tardent à distribuer les comprimés d’iode, Neal Kelly affirme que la situation serait radicalement différente en cas de véritable urgence nucléaire.

Il affirme que l’Ontario a des millions de comprimés d’iode dans ses entrepôts et que ce sont ces comprimés qui seront distribués à la population dans le cas très improbable d’une urgence nucléaire.

À quoi servent les comprimés? Les comprimés d'iodure de potassium ( KIIodure de potassium ) sont utilisés pour protéger la glande thyroïde contre l'iode radioactif rejeté dans l'air lors d'un accident nucléaire et réduire ainsi le risque de cancer de la thyroïde, explique la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Si le comprimé est pris dans les heures suivant l'exposition aux radiations, la thyroïde est saturée, comme une éponge remplie d'eau, et l'iode radioactif ne peut se fixer sur la glande. Il est alors éliminé naturellement par l'organisme, ajoute Urgence nucléaire Québec. Ces comprimés concernent uniquement la thyroïde. Il est aussi nécessaire de se mettre à l'abri pour protéger le reste de son corps contre les radiations. En cas d'urgence, les adultes doivent prendre deux pastilles de KI Iodure de potassium toutes les 24 heures. Pour les enfants, un comprimé par jour suffit. Les médicaments peuvent être entreposés à la maison durant 12 ans dans un milieu stable et tempéré. L' OPGOntario Power Generation recommande de conserver assez de comprimés pour se protéger 48 heures.