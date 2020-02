Les pêcheurs de crabe gaspésiens soulagés de commencer la saison plus tôt

Pour l’Association des crabiers gaspésiens, commencer la saison plus tôt permettra aux pêcheurs de compléter leur saison ou de capturer la majeure partie de leurs quotas avant l’arrivée des baleines noires.

Lors des dernières saisons, au quai de Shippagan, les pêcheurs de crabe des neiges retenaient leur souffle et espéraient pouvoir prendre la mer bientôt. (archives)

Même s’il y a des mesures plus sévères, le début plus hâtif de la saison atténue beaucoup les risques d’empêtrement.

Selon les nouvelles mesures imposées par Pêches et Océans Canada, les zones de pêche seront fermées uniquement s’il y a présence de baleines noires.

Par exemple, si une baleine noire est aperçue, la zone de pêche touchée sera fermée durant 15 jours, mais si une autre baleine noire est observée dans la même zone, la fermeture va se prolonger jusqu’au 15 novembre.

Photo : Pêches et Océans Canada/Jolinne Surrette

La ministre fédérale et députée de la Gaspésie et des Îles, Diane Lebouthillier, estime que son gouvernement a écouté les revendications de l'industrie du crabe des neiges, en permettant le déglaçage des havres de pêche au mois de mars.

C'est pour qu'aussitôt que le golfe le permet, les pêcheurs de crabe puissent commencer, donc plus tôt on commence, il n'y a pas de baleines dans le secteur, le crabe aussi est de meilleure qualité et il y a une question de sécurité en mer pour les gens dans le secteur des pêches.

Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national