Les télécabines du Mont-Sainte-Anne toujours fermées à l’approche de la relâche

À l’approche d’une des périodes les plus achalandées dans les centres de ski, le Mont Sainte-Anne (MSA) est toujours incapable de dire à quel moment ses télécabines pourront reprendre du service.

La remontée mécanique la plus spacieuse et la plus confortable est inutilisable depuis une semaine, après qu'un arrêt brusque ait fait une vingtaine de blessés.

La télécabine sera fermée aujourd’hui, et comme mentionné précédemment, nous vous donnerons des nouvelles sur sa réouverture dès que possible , mentionne le MSAMont Sainte-Anne sur les réseaux sociaux.

Des inspections et des tests, en collaboration avec des experts et les autorités concernées, sont toujours en cours afin de déterminer avec précision ce qui a causé l’incident.

La direction a refusé notre demande d’entrevue.

En complément : Sa journée de ski au Mont-Sainte-Anne a failli lui coûter la vie

Une bonne chose

Sur la montagne, la plupart des skieurs rencontrés se montraient compréhensifs. L’abondance de neige au lendemain d’une tempête et la température clémente leur ont rapidement fait oublier la fermeture des télécabines.

Je pense que c'est une bonne chose qu'ils trouvent ce qui est arrivé et qu'ils le réparent avant d'envoyer des gens, ça pourrait être dangereux si ça se produit encore , a raconté Serge Beaudry, avant la première descente de la journée.

C'est une bonne chose qu'ils aient fermé et qu'ils fassent une bonne inspection avant d'ouvrir ça. Serge Beaudry

Carl Comeau et Johanne Renaud sont des habitués du Mont-Saint-Anne Photo : Radio-Canada

Les commentaires étaient semblables chez certains habitués de la montagne. C'est préférable que cette gondole-là soit en bon état quand elle va repartir, estime Carl Comeau. Ça fait 40 ans que je viens ici et ça n'est jamais vraiment arrivé un problème de même.

Certaines familles n’ont toutefois pas l’intention de revenir au MSA pendant la semaine de relâche, notamment parce que la montagne n’offre aucun rabais sur le tarif régulier.

Serge Lachance aurait aimé que le Mont-Saint-Anne ajuste le prix du billet pendant que les télécabines sont fermées. Photo : Radio-Canada