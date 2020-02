« Améneigement », ces espaces urbains perdus

Chaque bordée de neige permet d'observer l'apparition de zones entre la voie empruntée par les voitures et l'espace piétonnier. Des urbanistes et architectes travaillent pour mieux utiliser cet espace qu'on appelle sneckdown (Nouvelle fenêtre) ou « améneigement ».

Le phénomène est observé depuis une dizaine d'années dans le nord-est des États-Unis, explique Olivier Legault, coordonnateur de projets chez Rues principales.

C'est pour ça que le terme sneckdown est en anglais. En français, on parle d'améneigement , précise-t-il.

Une fois le chasse-neige passé, il s'agit des bancs qui ne gênent pas la circulation automobile. Ils identifient cependant des espaces inutilisés.

Selon M. Legault, il faut s'en servir comme un indicateur de lieux qui pourraient être transformés pour rendre la ville meilleure, plus belle et plus agréable pour la cohabitation piétons-véhicules.

Il faut tenir compte de plusieurs paramètres : parfois, l'espace est vraiment nécessaire à la circulation des véhicules d'urgence, par exemple.

Au lieu de laisser une rue large, avec des stationnements, la ville a prolongé le trottoir pour y installer des arbres et une borne de stationnement. C'est un exemple d'une correction d'un sneckdown ou d'un améneigement. Photo : Radio-Canada / Maxime Denis

À Québec, la ville pense à éliminer ces espaces perdus lors de nouveaux projets.

Lors de la réflexion sur le réaménagement d’une intersection, plusieurs données sont considérées, incluant l'améneigement , indique la porte-parole Audrey Perreault.

Voici l'exemple d'un espace inutilisé que la Ville de Québec a transformé pour y laisser la neige en hiver. En été, des bornes pour les vélos, un banc et des fleurs y sont accessibles. Photo : Radio-Canada / Maxime Denis

C'est le cas de la rue Cartier, dans le quartier Montcalm. Des avancées de trottoirs prennent exactement l'espace qu'aurait pris un « améneigement ».

C'est là qu'ils mettent des bancs, des supports à vélo, une borne touristique et laissent la neige s'accumuler là en hiver , raconte M. Legault.

L'objectif est donc de réutiliser cet espace pour accueillir les citoyens et verdir la ville pour la rendre écologique. Une stratégie qui permet aussi de lutter contre les îlots de chaleur.

Olivier Legault explique que dans les années 1970, les villes laissaient le maximum d'espace à l'automobile et un minimum de trottoir. Or, la vitesse des voitures automobilistes y est souvent plus élevée.

De nos jours, le développement d'une artère est vu sous un tout autre angle.

« Dès qu'on réduit la largeur des voies, les gens ont tendance à respecter les limites de vitesse en vigueur. On détermine une largeur de voie pour les véhicules qui est adéquate », raconte M. Legault.

Tout l'espace excédentaire, on verdit, on fait des pistes cyclables, on met des bancs, des petites places publiques, des trottoirs qui sont assez larges pour qu'une poussette puisse rencontrer un couple qui passe, sans qu'il y ait trop d'accrochages. Olivier Legault, coordonnateur de projets chez Rues principales.

Il s'agit aussi d'un enjeu de sécurité pour les piétons, notamment. Certaines personnes qui ont une mobilité réduite peuvent mieux traverser une rue qui est rétrécie grâce à un nouvel aménagement.

La Ville de Québec invite les citoyens à participer aux consultations publiques sur les projets à venir pour développer davantage de rues conviviales.