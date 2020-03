Des activités à la pelle pour la relâche

La Pocatière

Les jeunes du Kamouraska auront de quoi s’occuper toute la semaine, notamment à La Pocatière. Dimanche, le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation offre des activités autour des personnages de quêteux dans l’histoire. Toujours pour lancer la semaine de relâche, une balade animée en plein air se tient au boisé Beaupré dimanche après-midi.

Des initiations à la danse, au patinage, à la mécanique et même à l’apiculture sont également organisées le long de la semaine.

Témiscouata

Les enfants qui résident au Témiscouata seront également bien divertis. Une journée interculturelle est notamment organisée dès dimanche au Beaulieu culturel avec des séances de danse africaine, de contes et de musique du monde. Au même endroit, mardi, une mini-ferme égayera petits et grands.

Le planétarium d’Aster est de passage dans le secteur de Cabano lundi au pavillon municipal et la même journée, une disco-patin est organisée en après-midi à Dégelis. De nombreuses autres activités sportives sont également offertes en plein air toute la semaine sur le territoire de la MRC du Témiscouata.

Rivière-du-Loup

Ateliers de création, projections spéciales de films, défis d'évasion, activités sportives... Une riche programmation s’offre aux jeunes et à leurs parents de Rivière-du-Loup, à commencer par la Fête des neiges qui se tient au parc Blais dimanche, le 1er mars. Des jeux gonflables, des glissades et des sculptures sur neige y sont notamment prévus.

Plusieurs patinoires sont ouvertes au public sur le territoire. Photo : Sophie Poliquin

Des cliniques sportives sont également proposées toute la semaine en vue des 50e Jeux du Québec, qui se tiendront l’an prochain à Rivière-du-Loup.

Trois-Pistoles

Parmi les activités offertes à Trois-Pistoles, on compte une séance de patin disco à l’aréna Bertrand-Lepage lundi, des contes et des ateliers d’artisanat, de piano, de chimie et de cuisine.

Le samedi 7 mars, pour clore la semaine, des jeux d’hiver et une partie de sucre sont organisés en après-midi à l’aire de jeux Adrien-Côté.

Rimouski

À Rimouski, les jeunes pourront notamment participer à une disco rock’n’roll, assister à des contes ou participer à un jeu d’évasion à la bibliothèque municipale. Mercredi, deux gymnases de l’école Paul-Hubert formeront une grande récréathèque avec des jeux gonflables, une tente à lire et une halte pour les bébés.

Des activités spéciales sont également présentées au Complexe sportif Desjardins, au Musée régional et au Site historique maritime de la Pointe-au-Père.

Une Fête des neiges est également organisée par la Ville de Rimouski cette fois en clôture de la semaine de relâche, le samedi 7 mars. Le parc Beauséjour accueillera pour l’occasion des habitants d’un village d’antan ainsi que différentes animations pour toute la famille.

Mont-Joli

Plusieurs activités sont aussi organisées à Mont-Joli, comme des projections de films, des ateliers et des jeux gonflables. La bibliothèque Jean-Louis Desrosiers accueille notamment des initiations à la réalité virtuelle, à la robotique et à l’horticulture. Une randonnée aux flambeaux se tiendra mardi soir au parc du Ruisseau Lebrun.