Une fraude téléphonique en cours à Saguenay

Une nouvelle fraude est en cours à Saguenay. Une personne appelle des gens vulnérables pour leur dire qu'un danger est imminent et qu'ils doivent absolument contacter un voyant.

Le modus operandi est toujours le même : un astrologue tente de vous prévenir d'un grand danger. Une fois en ligne, la facture devient astronomique.

L'an dernier, le Centre antifraude du Canada a reçu plus de 46 000 signalements de fraude. Les pertes pour les personnes fraudées ont été évaluées à 98 millions de dollars. Dans la région, les fraudeurs, aux méthodes imaginatives, ciblent particulièrement les personnes âgées ces jours-ci.

260 $ pour Claudette Lavoie

Depuis décembre dernier, Claudette Lavoie hésite à prendre le téléphone chaque fois qu'il sonne.

Des fois, il m'appelle à 8 h du matin. Claudette Lavoie, victime de fraude

Claudette Lavoie a été victime d'une fraude téléphonique. Photo : Radio-Canada / Mélissa Savoie-Soulières

Elle a été victime d'une fraude téléphonique de près de 260 $. Un femme l'a appelée pour lui dire qu'elle était en danger et qu'un voyant pouvait lui dire son avenir pour l'aider.

Une fois transférée au voyant, chaque minute passée avec lui a été facturée 3 $, alors qu'on ne lui a jamais parlé de coût.

Claudette Lavoie a rapidement raconté son appel à Vicky Dallaire, intervenante à sa résidence.

Moi ça m'inquiète beaucoup, parce qu'ils sollicitent les gens. Ils leur vendent du rêve. Les gens sont contents de parler à quelqu'un dans la journée. Ils ne s'attendent pas à avoir une facture qui augmente ou ils ne comprennent tout simplement pas qu'il va y avoir une conséquence à cet appel-là. Lorsqu'ils le comprennent, il est trop tard. La seule façon de se protéger, c'est de le dénoncer Vicky Dallaire, Maison Nouvel élan

Claudette Lavoie a ensuite reçu d'autres appels de la même compagnie d'astrologie, mais elle était déjà plus vigilante. Elle portera plainte à la police la semaine prochaine pour fraude.

Elle m'a dit : "Il faut que vous l'appeliez tout de suite, parce que vous êtes en danger" [...] Je me dis : "Mon Dieu, je suis en danger". Je lui ai dit : "Toi, je ne te parle pas. J'ai mis ça dans les mains de la police" et j'ai raccroché. Claudette Lavoie, victime de fraude

La facture de téléphone de Claudette Lavoie comprend une ligne nommée Astrology (astrologie). Photo : Radio-Canada / Mélissa Savoie-Soulières

Du soutien

Soutenir les victimes de fraude est primordial dans ces situations, explique Josée Savard, chargée de projets à Jonquière pour l'Association québécoise des droits des retraités. Il faut une présence. Comme là, il y a Vicky qui est travailleuse de milieu. C'est bien qu'elle ait quelqu'un pour être capable de se confier, de se fier aux informations qu'elle va donner, parce que c'est important de les informer , a-t-elle indiqué.

Le Service de police de Saguenay, par l'entremise de l'agent Carl Tremblay, recommande aux victimes de parler rapidement à leurs proches et aux policiers. Quand on se fait approcher, qu'il y a une sollicitation, il faut toujours qu'il y ait une petite lumière qui nous allume. Quand on se fait solliciter, il faut toujours vérifier la source , a conseillé le policier.

Selon un reportage de Mélissa Savoie-Soulière