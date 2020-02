Chasing Rats : ce studio indépendant a créé son jeu à succès sur les bancs d'école

Plusieurs jeunes débarquent dans l’industrie du jeu vidéo avec le rêve de faire leurs premières armes chez un géant pour ensuite fonder leur studio indépendant. Mais les trois jeunes Québécois derrière Chasing Rats n'ont pas eu cette patience. Et avant même sa sortie officielle, leur tout premier jeu, Struggling, fait déjà tourner les têtes, remportant des prix pour son originalité et son côté loufoque.

C’est dans le studio de Chasing Rats, hébergé dans un espace créatif montréalais où se côtoient plusieurs développeurs indépendants, que nous nous entretenons avec le PDG de l'entreprise, Alexis Gallant-Vigneault. Sa fébrilité est palpable : ses pourparlers avec l’un des plus grands éditeurs de jeux vidéo du monde pour la distribution de Struggling vont bon train et sont proches d’aboutir.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Alexis Gallant-Vigneault a complété son baccalauréat en design de jeux à l’Université du Québec en Abitibi-Temiscamingue (UQAT). Photo : Radio-Canada / Nicholas De Rosa

Je ne veux pas encore dévoiler c’est qui, mais je peux dire qu’on sent qu’on a le vent dans les voiles et qu’on essaie de rester humbles. On ne tient rien pour acquis et on sait qu’on a encore beaucoup à apprendre , laisse entendre ce concepteur de jeux âgé de 25 ans.

Struggling consiste à contrôler simultanément, à deux personnes, une créature difforme à deux têtes et à deux bras dans un environnement 2D. Chaque joueur ou joueuse est responsable de l’un des bras du personnage, qui peuvent s’accrocher à différents éléments de l’environnement, donnant lieu à des situations cocasses.

Les jeux multijoueurs comme ça nous ont toujours intéressés. Ça crée des moments complètement uniques, parce que l’autre personne peut faire des choses totalement imprévisibles , explique Alexis Gallant-Vigneault.

Un projet d’école

Avant qu'il ne reparte avec 4 des 13 Prix du jeu indépendant de Montréal 2019 au salon MEGA+MIGS – dont les convoités prix du public et du meilleur jeu – et qu’il remporte d’autres distinctions à de grands salons américains, Struggling n’était qu’un simple projet d’école.

J’ai rencontré Rémi Desrosiers et Denis Simard – les deux autres cofondateurs – à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), dans le programme de design de jeux. Rémi et moi avions commencé à travailler sur un projet ensemble pour un cours, et on s’est fait encourager par nos pairs et nos profs, qui nous disaient qu’on avait quelque chose de pas pire entre les mains après y avoir joué , raconte le PDG du jeune studio.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les trois cofondateurs de Chasing Rats sont des vingtenaires. Photo : Radio-Canada / Nicholas De Rosa

Ce squelette de jeu est finalement devenu Struggling, et le professeur du cours, Louis-Félix Cauchon, est devenu le mentor de l’équipe de Chasing Rats. Figure bien connue de l’industrie du jeu vidéo au Québec, Louis-Félix Cauchon est fondateur de la Guilde des développeurs de jeux vidéo et copropriétaire de l’Indie Asylum, l’espace créatif qui héberge Alexis Gallant-Vigneault et ses acolytes.

Quand j’ai vu le jeu pour la première fois, je trouvais les mécaniques tellement bonnes que je leur ai conseillé de juste l’emballer et de le sortir tout de suite pour se faire un peu d’argent et passer à leur prochain jeu. Ils m’ont dit non et ont fait à leur tête, et je crois maintenant qu’ils avaient raison de faire ça , se remémore celui qui est aussi président du studio Borealys, qui appuie actuellement Chasing Rats dans les dernières phases du développement de Struggling.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Struggling consiste à contrôler simultanément, à deux personnes, une créature difforme à deux têtes et à deux bras. Photo : Steam

Lorsqu’ils ont commencé à travailler plus sérieusement sur leur projet, à l’été 2018, Alexis Gallant-Vigneault et Rémi Desrosiers ont recruté Denis Simard, qui a été mis en charge de la direction artistique de Struggling. C’est lui qui a donné au jeu son style visuel coloré de dessin animé, à l’allure un peu grotesque qui tire son inspiration de la série d’animation Rick et Morty et du célèbre jeu indépendant The Binding of Isaac.

Au milieu de l’été, avec une couple de bières dans le corps, on s’est dit qu’on pourrait travailler sur Struggling plus longtemps qu’un été et vraiment se partir indie [indépendant]. On voulait tous un jour le faire, mais on croyait tellement à notre jeu et on s’est dit que maintenant serait le meilleur moment, même si c’était un peu fou , se rappelle-t-il.

Ils ont alors installé leur modeste studio dans le sous-sol de la mère de Rémi, à Longueuil.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Dans le sous-sol de la mère de Rémi Desrosiers, l'équipe de Chasing Rats montre le matériel promotionnel de «Struggling» qu'elle a amené au salon de jeux vidéo PAX East. Photo : Gracieuseté Alexis Gallant-Vigneault

C’était une période vraiment intéressante pour nous. On a pu développer notre premier prototype du jeu, qui a gagné le prix du public [au Prix du jeu indépendant de Montréal] en 2018 , raconte Alexis Gallant-Vigneault.

Par contre, c’est vraiment le fun, au Asylum. On peut voir la lumière du soleil rentrer pis toute! Échanger avec tout le monde et apprendre de nouvelles choses, aussi, c’est quelque chose , ajoute-t-il.

Le rêve indie québécois

Selon Louis-Félix Cauchon, l’histoire de Chasing Rats est aussi celle de l’industrie québécoise du jeu vidéo.

C’est le rêve indie québécois. Red Barrels, le studio derrière Outlast, a fait 66 millions de dollars à 10 personnes, et leur jeu a fait le tour du monde. Chasing Rats, c’est un autre exemple de ce rêve-là : je commence un jeu dans mes cours, je me pars tout de suite indie et je signe déjà avec l’un des plus gros éditeurs qui existent. Ça montre que notre modèle universitaire fonctionne et que la manière dont on forme nos jeunes fonctionne , estime le fondateur de la Guilde des développeurs.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Struggling a style visuel coloré de dessin animé qui tire son inspiration de la série d’animation Rick et Morty et du jeu indépendant The Binding of Isaac. Photo : Steam

D’après Alexis Gallant-Vigneault, le développement de Stuggling va bon train. Le jeune homme indique qu’environ 75 % du contenu est déjà complété et qu’il ne reste que quelques niveaux et systèmes de jeu à intégrer . L’équipe vise une sortie pour l’été sur Steam et d’autres plateformes, mais aucune date spécifique n’a encore été annoncée.

Sinon, on veut garder notre vision du début : développer des projets essentiellement multijoueurs qui nous font tripper, en continuant de briser des règles et péter des murs , dit le PDG du studio.

À terme, il voudrait agrandir l’équipe pour qu’elle soit composée d’au moins une dizaine de personnes. Il semble déjà être bien parti : Chasing Rats a engagé il y a quelques mois sa première employée, l’artiste 2D Carolanne Courcelles.