La Grande Guignolée permet de remettre 52 000 $ dans la MRC Abitibi

Deux événements phares ont permis d'amasser cette somme, soit un déjeuner-bénéfice et la collecte de fonds dans les rues de la ville d'Amos.

La présidente de la Guignolée, Mariane Michaud, se réjouit du succès de cet événement et de son impact dans la communauté.

Ce qui est le plus beau dans notre organisation, c'est qu'elle touche toutes les tranches d’âge, de la maman enceinte jusqu’aux gens qui décèdent, indique-t-elle. La faim se manifeste de toutes sortes de façon dans notre communauté. Les gens à faible revenu n'ont pas toujours la possibilité de se nourrir adéquatement, et c'est pourquoi on remet des sommes à certains organismes qui ont un volet alimentaire.

Organismes bénéficiaires Paniers de Noël : 25 000 $

Fonds Ange Gardien Harricana : 10 000 $

Conseil de la Première Nation Abitibiwini : 5 000 $

Groupe d'entraide aux Aînés : 4 000 $

Fondation OLO : 4 000 $

Maison du Bouleau Blanc : 2 000 $

Maison de la Famille : 2 000 $

Prix Josyane Bolduc

L'organisation a aussi honoré Luc Nolet, un bénévole de longue date de l'occasion. Il a reçu le tout nouveau prix Josyane Bolduc, nommé en l'honneur de la fondatrice de l'événement.