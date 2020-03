La vasectomie, la contraception permanente au masculin

La stérilisation pour les hommes ne se pratique pas beaucoup au Canada, affirme la gynécologue Lise Fortier à l’émission Femme d’aujourd’hui du 2 février 1970.

Pourtant, les avantages de cette méthode de contraception permanente sont énormes par rapport à la ligature de trompes pour les femmes.

La vasectomie est une intervention mineure qui se réalise sous anesthésie locale en une dizaine de minutes et qui n’exige pas d’hospitalisation.

La gynécologue Lise Fortier la suggère de plus en plus à des couples pour des motifs sociaux et médicaux et elle compte bien convaincre ses collègues urologues de sa démarche.

Femme d'aujourd'hui, 25 avril 1975

Comme le montre ce vox pop tiré de l’émission Femme d’aujourd’hui du 25 avril 1975, les mentalités doivent aussi évoluer avant que la vasectomie rentre dans les mœurs au Québec.

« C’est peut-être dangereux, c’est comme la pilule pour les femmes » croit une jeune femme interrogée par la journaliste Hélène Roy.

« Ça dépend encore de l'homme, parce que l'homme est très orgueilleux », affirme une jeune femme accompagnée de son mari. « Pour autant que la famille est complète et qu’on est d’accord », soutient-il de son côté.

Une mère explique qu’elle aimerait que son fils prenne ses responsabilités et envisage la vasectomie. Après deux enfants, il pourrait ainsi éviter à sa femme de poursuivre à long terme la prise de contraceptifs oraux.

Un autre homme se positionne pour sa part contre la stérilisation masculine. Il ne juge pas être concerné par la contraception. « Ce n’est pas un danger pour nous autres », déclare-t-il.

Le Point, 7 décembre 1988

À la fin des années 80, la contraception est de moins en moins une affaire de femmes si on en croit ce reportage au Point du 7 décembre 1988.

Les hommes sont de plus en plus nombreux à vouloir partager avec les femmes le fardeau de la contraception, affirme la journaliste Françoise Stanton. Pourtant, selon le gynécologue Jacques Rioux, une majorité de femmes préfèrent tout de même prendre leurs propres précautions.

Bien que radicale, la stérilisation par vasectomie devient de plus en plus répandue au Québec.

En 1975, il se pratiquait quatre fois plus de ligatures de trompes que de vasectomie.

En 1985, la stérilisation est presque aussi courante pour les hommes et les femmes, avec 17 981 vasectomies et 22 041 ligatures de trompes pour cette année.

40 ans plus tard, le nombre de vasectomies pratiquées au Québec est quatre fois supérieur aux interventions de ligatures des trompes, une opération en baisse constante.

Avec 13 000 vasectomies réalisées annuellement, les Québécois sont les champions de la vasectomie dans le monde.

Les tabous exposés dans nos archives sont bel et bien tombés.