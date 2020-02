La circulation de nombreux autobus sur une rue étroite dérange des résidents

Lyne Bilodeau demeure sur cette rue depuis 1996. À l’automne 2018, à sa grande surprise, des autobus de trois parcours express du RTC ont commencé à circuler sur sa rue très tôt le matin.

Il y en a beaucoup et c’est régulier. J’en ai même déjà compté 16 une journée, explique-t-elle. Au début, je pensais que c’était temporaire, parce qu’il y avait peut-être des travaux sur la rue qu’ils utilisaient avant. Mais non.

Lyne Bilodeau (au centre) avec ses voisins. Photo : Radio-Canada

Après avoir parlé avec des voisins eux aussi inquiets, elle a décidé de poser des questions au RTC, en passant tout d’abord par Sylvain Légaré, un des trois conseillers municipaux de la Haute-Saint-Charles.

Il a transmis mon courriel au RTC, parce que je voulais savoir pourquoi les autobus 274, 374, 574 sont rendus sur la rue du Cormoran pour faire leur transition pour commencer leur parcours le matin. Je leur disais que c’est très dérangeant et que c’est bruyant et lourd , précise-t-elle.

Mme Bilodeau a reçu des réponses par téléphone de la part du RTC. Jamais par écrit, souligne-t-elle. Ils ont dit que c’était pour la sécurité des chauffeurs s'ils ne vont plus sur la rue de la Volière et aussi pour permettre aux chauffeurs de faire leurs commissions.

La résidente ne comprend pas pourquoi la rue de la Volière, où il n’y a pas de maisons et qui est beaucoup plus large, est maintenant considérée comme étant non sécuritaire. Mme Bilodeau indique que les autobus ont toujours passé par là avant.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  À gauche : le trajet emprunté pour desservir les arrêts du RTC sur la rue des Fous-de-Bassan. L'autobus attend sur de la Volière et se dirige vers le nord pour commencer son parcours. À droite : le trajet de l'autobus en transit par la rue du Cormoran pour ensuite tourner vers l'ouest pour atteindre les arrêts du RTC de la rue des Fous-de-Bassan. Photo : Radio-Canada

Au moins sept autobus

Lors de la visite de Radio-Canada sur les lieux, nous avons observé au moins sept autobus en transit circuler sur la rue du Cormoran en l’espace de 90 minutes environ.

Nous avons aussi remarqué un autobus en transit stationné sur la rue de la Volière.

Lyne Bilodeau nous a expliqué qu’avant l’automne 2018, c’est à cet endroit que les autobus des parcours express commençaient leur trajet.

Un autobus était aussi stationné sur la rue de la Volière lors de notre visite dans le secteur. C'est à cet endroit que tous les autobus en transit circulaient au début de leur trajet, selon Mme Bilodeau. Le RTC n'a pas répondu à nos demandes de précision. Photo : Radio-Canada

La rue de la Volière, c’est une artère de service, c’est plus large, et ce n’est pas une rue avec des maisons et des petites familles , soutient-elle.

D’autres résidents présents avec elle au moment de l’entrevue ont partagé leurs craintes

Diane Jean nous a expliqué qu’elle évite de circuler vers le sud en voiture sur sa rue pour ne pas rencontrer les autobus qui se rendent vers le nord.

« Nous avons fait notre devoir »

Le RTCRéseau de transport de la Capitale n’a pas été en mesure de nous offrir une entrevue à ce sujet.

Par écrit, il confirme avoir reçu les messages de Mme Bilodeau. Nous avons analysé toutes les options dans ce secteur, incluant celles proposées par la résidente. Nos équipes de sécurité routière et de planification des services ont fait leurs devoirs.

Une des options proposées par Mme Bilodeau est de continuer d’utiliser la rue de la Volière. Le RTC n'a pas encore été en mesure de nous indiquer pourquoi il y a eu un changement en ce sens à l’automne 2018.

Il nous est permis de circuler partout sur le territoire de l’agglomération de Québec, ajoute le RTC. La circulation de transit est déterminée en fonction de la sécurité routière et de l’optimisation des opérations.

Les zones d’attentes sélectionnées sont analysées en fonction de leur caractère sécuritaire pour nos chauffeurs, l’environnement, les autres usagers de la route, ainsi que leur efficacité opérationnelle. Extrait de la réponse écrite du RTC

Lyne Bilodeau voudrait que le RTC Réseau de transport de la capitale en fasse plus. Amenez-moi sur le terrain avec votre inspecteur, j’en ai des solutions, il y en a des solutions , dit-elle.

Cette résidente de la rue du Cormoran ne comprend toujours pas pourquoi des autobus circulent dans sa rue depuis maintenant plus d’un an.