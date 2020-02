Le garage et le bureau municipal de Saint-Donat-de-Rimouski fermés plusieurs semaines

Le bureau et le garage municipal de Saint-Donat-de-Rimouski demeureront fermés pour quelques semaines. Un incendie qui serait d'origine électrique s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi dans la salle des machines du bâtiment.

L'eau, la chaleur et la fumée ont endommagé les structures et les équipements qui se trouvaient dans l'édifice, dont les systèmes informatiques et électriques ainsi que la machinerie de déneigement.

Pour le moment, le maire de Saint-Donat, André Lechasseur, estime les dommages à quelques dizaines de milliers de dollars.

Des évaluateurs doivent se rendre dans le bâtiment en début de semaine prochaine pour déterminer de manière officielle le montant des dommages et l'origine du brasier.

Le maire confirme toutefois que l'incendie n'est pas d'origine criminelle.

Donc, ça devrait aller assez rapidement avec les assurances. [...] On a une franchise à payer, mais ce n'est pas le contribuable qui va essuyer ces dépenses supplémentaires là. André Lechasseur, maire de Saint-Donat-de-Rimouski

Selon André Lechasseur, le bâtiment n'est pas une perte totale. Ça va être un bon nettoyage, mais on s'en tire bien malgré tout. C'est quand même des pertes de matériel importantes , ajoute-t-il.

Il ajoute que la Municipalité a été contrainte de louer un tracteur de ferme pour procéder aux travaux de déneigement de la neige tombée dans les dernières heures.

Le garage municipal de Saint-Donat-de-Rimouski a été endommagé par un incendie qui s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

La cabine du chargeur-pelleteur de la Ville doit être décontaminée des odeurs de fumée avant de pouvoir être utilisée.

Le maire de Saint-Donat soutient que la question des travaux de réparation sera soulevée lors de la séance du conseil municipal de lundi. On va faire une mise au point de la situation.

André Lechasseur tient aussi à remercier les pompiers de Saint-Gabriel-de-Rimouski et de Sainte-Luce qui ont prêté main-forte aux pompiers locaux pour lutter contre l'incendie.

Mise à niveau de l'aqueduc municipal

Le maire de Saint-Donat affirme que le débit réduit des bornes-fontaines de la municipalité n'a pas posé de problème lors de la lutte contre l'incendie de jeudi.

Les bornes-fontaines de Saint-Donat ne fonctionnent pas à leur pleine capacité en ce moment en raison de défaillances du système d'aqueduc.

André Lechasseur confirme toutefois que le système d'aqueduc doit être mis à niveau cette année pour régler ce problème ainsi que ceux qui affectent la qualité de l'eau potable de la municipalité.

Les citoyens de Saint-Donat-de-Rimouski dont la résidence est reliée à l'aqueduc municipal doivent faire bouillir leur eau depuis maintenant 3 ans. Photo : Radio-Canada / Jean Marc Robichaud

Les résidents qui sont reliés au réseau d'aqueduc doivent faire bouillir leur eau avant de la consommer depuis maintenant trois ans.

La source d'approvisionnement en eau de surface de Saint-Donat est jugée vulnérable puisqu'elle risque de contenir certains parasites qui ne sont pas éliminés par la chloration.

Le maire de Saint-Donat, André Lechasseur, explique que la mise à niveau permettra un approvisionnement en eau propre, par la nappe phréatique.

Il estime que la mise à niveau permettra d'attirer de nouvelles familles dans la municipalité.

Bien souvent des jeunes familles, quand elles savent que t'as un avis d'ébullition, elles vont peut-être préférer acheter ailleurs, des maisons. [...] Tandis que là, ça nous donne un plus pour l'avenir de notre village. André Lechasseur, maire de Saint-Donat-de-Rimouski

Selon le maire, un appel d'offres pour les travaux doit être lancé au cours des prochaines semaines.

La Municipalité souhaite que les travaux soient terminés au début de l'automne.