Violence conjugale : les défis de Lethbridge

Non seulement elle est frappée de plein fouet par la crise des opioïdes et la pauvreté, mais Lethbridge, dans le sud de l’Alberta, est la ville au pays où il y a le plus de cas de violence conjugale, selon des données de Statistique Canada de 2018. Les ressources d’aide dans la communauté ne suffisent plus. État des lieux.

Chelsey De Groot a rencontré son ex-conjoint en 2009. Les premières années, tout allait bien jusqu’à ce qu’elle tombe enceinte et qu’il devient dépendant à l'alcool.

L’homme avec qui elle vivait s’est alors mis à la suivre, à lui faire du chantage, des menaces de mort et du harcèlement.

Je ne pouvais aller nulle part sans lui. Il disait toujours qu’il faisait plus d’argent que moi, qu’il partirait avec ma fille et que je ne pourrais plus jamais la voir , confie Chelsey qui a même eu peur pour sa vie à quelques reprises.

Quand j'ai voulu me séparer, il menaçait de se suicider. Chelsey De Groot

La femme de 32 ans a vécu cette situation pendant quatre ans avant de quitter pour de bon sa maison en 2016 et de porter plainte à la police contre son ex-conjoint.

C’est l'inspecteur à la retraite Bill Kaye qui l’a incitée à prendre cette décision. L'ancien membre de la police de Lethbridge consacre presque tout son temps maintenant à aider les victimes de violence conjugale.

Avouer vivre une situation de violence conjugale et demander de l’aide, c’est difficile , reconnaît-il.

Effectivement, Chelsey explique qu'elle a longtemps banalisé les comportements de son conjoint.

Chelsey De Groot dénonce publiquement pour la première fois le problème de violence conjugale à Lethbridge et le manque de ressources pour aider les victimes. Photo : Charlotte Dumoulin

C’est la première fois que l'Albertaine parle publiquement de cette partie de son passé.

Initialement, elle avait demandé à Radio-Canada de ne pas dévoiler son identité, craignant la réaction de son ex-conjoint. Puis elle s’est ravisée : C’est moi, c’est ce que j’ai vécu. Après réflexion, j’ai réalisé que c’était bien que je parle de ce que j'ai vécu. Peut-être que ça aidera quelqu’un.

L’histoire de cette résidente de Lethbridge est malheureusement loin d’être unique, constate Bill Kaye. Les données de Statistique Canada montrent d'ailleurs que, dans cette communauté d’environ 100 000 habitants, il y a eu 586 incidents de violence conjugale qui ont été signalés à la police ou portés à son attention en 2018.

C’est une épidémie dans la communauté. Cela épuise énormément de ressources et de temps. Bill Kaye, coordonnateur des services en matière de violence conjugale

D’un autre côté, Bill Kaye trouve encourageant de voir que des victimes portent plainte.

Bill Kaye coordonne tous les services offerts à Lethbridge pour aider les victimes de violence conjugale. Photo : Radio-Canada / Charlotte Dumoulin

Pourquoi Lethbridge?

D’après des intervenants du milieu, différents facteurs peuvent aider à comprendre pourquoi Lethbridge arrive au premier rang du classement national. Entre autres, l'instabilité de l'emploi dans la ville, la crise des opioïdes et le manque de ressources pour les personnes souffrant de problèmes de santé mentale s'avèrent lourds de conséquences.

La pauvreté dans la communauté a augmenté de 150 % en deux ans , souligne Shannon Hansen, la directrice générale du refuge et du centre YWCA, qui vient en aide aux femmes victimes et à leurs enfants.

La réalité sur le terrain

Dans la ville albertaine, la situation serait encore beaucoup plus grave que ce que montrent les statistiques de 2018, constate avec tristesse Shannon Hansen.

Selon nos données, le nombre de femmes qui signalent leur situation à la police peut être multiplié par six pour obtenir le total de femmes qui vivent de la violence conjugale , affirme-t-elle.

Des employées du refuge Harbour House reviennent dans la cuisine avec des sacs d'épicerie pour les femmes et leurs enfants. Photo : Radio-Canada / Jocelyn Boissonneault

Ainsi, en 2017-2018, parmi les 267 victimes qui ont été accueillies dans le refuge, seule une cinquantaine ont dénoncé leur agresseur aux autorités.

Chelsey De Groot n'est pas surprise de voir que cette réalité est pire que ce qu'indiquent les statistiques de la police.

Ce n’est pas étonnant qu’il n’y ait pas plus de victimes qui vont voir les policiers , dit-elle, encore amère après ce qu'elle a vécu. Ils ne nous traitent pas vraiment bien. C’est presque plus simple de ne rien faire et de tolérer la violence.

Selon elle, le système de justice n'est pas adapté aux victimes de violences conjugales. D'ailleurs, si elle avait su ce qui l'attendait, la jeune femme n’aurait pas porté plainte.

Quand j’ai dénoncé ma situation, on m’a dit au début que ce n’était pas de la violence conjugale et qu’on ne pouvait rien faire, se rappelle Chelsey. Les policiers étaient vraiment froids.

Il faudrait que les femmes cessent d'avoir à toujours se justifier. Chelsey De Groot

Si elle dénonce l’attitude des juges, des avocats et des policiers, Chelsey De Groot pense aussi que les femmes et les hommes qui portent plainte ne devraient pas avoir à raconter leur histoire en cour, à de multiples reprises, sous le regard de leur agresseur.

Questionnée à ce sujet, la police de Lethbridge reconnaît qu'elle peut faire mieux. Le corps policier s'engage à s’améliorer en formant ses agents sur la notion de traumatisme et en trouvant des solutions pour que les victimes soient mieux accompagnées tout au long du processus judiciaire.

Nous avons modifié nos formations pour que tous les agents de police aient tous la même approche, une approche qui encourage les agents à croire les victimes et qui élimine les idées préconçues , précise Saska Venhala, le sergent responsable de l’unité de violence conjugale.

Devant les critiques des victimes de violence conjugale, la police de Lethbridge répond qu'elle souhaite s'améliorer, mais que les changements n'arriveront pas du jour au lendemain. Photo : Radio-Canada / Jocelyn Boissonneault

Si Chelsey De Groot a quand même abandonné l’idée de voir son ex-conjoint inculpé, elle veut retourner devant les tribunaux pour tenter d’obtenir la garde complète de sa fille de 7 ans. Elle espère que celle-ci aura une vie différente.

« Une préoccupation majeure », pour le maire

Si certains demandent des réformes dans le système judiciaire, le maire de Lethbridge, Chris Spearman, pense qu'il faut avant tout s'attaquer aux problèmes sociaux dans la communauté et obtenir plus de ressources pour aider les plus vulnérables.

Par exemple, le refuge Harbour House, que gère Shannon Hansen, ne suffit plus depuis plusieurs années. En moyenne, tous les ans, les travailleuses doivent refuser 1500 demandes par manque de lits pour les victimes. La directrice évalue qu’il faudrait au moins 120 places supplémentaires pour répondre aux besoins à Lethbridge.

Lethbridge est la troisième ville en Alberta. Si on obtient les ressources équivalentes à Calgary et à Edmonton, oui, cela aura un impact sur le nombre de cas de violence conjugale signalés à la police , dit le maire, en réclamant l’aide du gouvernement de l’Alberta.

La Ville a déjà octroyé au YWCA 250 000$ pour réaliser une évaluation environnementale et une étude de faisabilité afin de construire un nouveau refuge. La directrice générale du centre espère dévoiler les futurs plans du projet très rapidement.

Lethbridge est une ville dans le sud de l'Alberta d'environ 100 000 habitants. Photo : Radio-Canada / Jocelyn Boissonneault

Pour sa part, dans une déclaration écrite, la province assure ne pas rester les bras croisés. La ministre des Services sociaux et communautaires, Rajan Sawhney, a d’ailleurs visité le refuge de Lethbridge en janvier. Le gouvernement rappelle avoir également fait adopter la loi de Clare, l’automne dernier, pour permettre aux Albertains d’obtenir des informations sur le passé violent de leur conjoint.