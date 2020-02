Les meilleurs livres pour enfants... selon les enfants!

La suggestion d'Edmond, 7 ans

«Le fan club des champignons» d’Élise Gravel Photo : Éditions Les 400 coups

Le fan club des champignons, d’Élise Gravel

Éditions Les 400 coups

Âge : dès 5 ans

Avec ce livre, l’autrice jeunesse chouchoute des enfants, Élise Gravel, encourage les jeunes à partir à la découverte des différents types de champignons qui poussent dans nos forêts. Qu’ils soient beaux, laids, colorés ou fades, inodores ou puants, ce livre est un « petit traité de mycologie » en soi.

Pourquoi Edmond suggère-t-il ce livre?

Moi, je l’aime beaucoup Élise Gravel. C’est vraiment bon [ses livres]. [Le fan club des champignons,] ça peut nous apprendre toutes sortes de champignons. Ça peut nous apprendre que si tu vois un champignon de telle forme pis que tu lui touches, ça peut avoir du poison, ou tu peux devenir malade ou une affaire de même. Edmond, 7 ans

D’autres livres proposés par Edmond :

La série Les petits dégoûtants, la série Les super machins, les bande dessinées Super Chien (Scholastic), et Mammouth Rock (la courte échelle), parce que « c’est vraiment bon et que c’est une longue histoire », explique le le garçon de 7 ans.

La suggestion de Louis, 5 ans

«Les dragons adorent les tacos» d’Adam Rubin et Daniel Salmieri Photo : Éditions Les malins

Les dragons adorent les tacos, d’Adam Rubin et Daniel Salmieri

Éditions Les malins

Âge : 2 à 7 ans

Aussi farfelu que cela puisse paraître, il paraît que les dragons adorent manger des tacos avec leurs amis… mais détestent la sauce piquante! Dans ce bouquin rempli d’humour, les dragons détaillent aux enfants comment organiser une soirée tacos festive et réussie.

Pourquoi Louis aime-t-il ce livre?

Parce que j’aime les dragons et quand ils mangent des tacos avec de la sauce piquante, ça fait du feu! Louis, 5 ans

La suggestion d'Héloïse, 11 ans

«Les fiancés de l'hiver» de Christelle Dabos Photo : Éditions Gallimard jeunesse

La passe-miroir, livre 1, Les fiancés de l'hiver, de Christelle Dabos

Éditions Gallimard jeunesse

Âge : Adolescents et adolescentes

Selon la libraire en herbe Héloïse, c’est d’une histoire d’amour « pas classique », dont il est question dans La passe-miroir, livre 1, Les fiancés de l'hiver. On part d'un monde magique, et on y ajoute de l'amour, et il y a des indices dans le résumé sur la quatrième de couverture qui nous font comprendre qu'il va y avoir un complot mortel. Les personnages changent : certains s'adoucissent alors qu'au début ils avaient l'air méchants , décrit la jeune fille.

Qu’est-ce qui motive Héloïse à proposer ce titre?

Ça me plaît parce que ça rappelle Harry Potter, tout en y mettant ce que j'adore : une touche romantique. Héloïse, 11 ans

Héloïse précise que ce livre est fait pour « les bons lecteurs », car il y a plus de 500 pages dans chaque livre de la série La passe-miroir.

La suggestion de Marion, 3 ans

«La corne des licornes» de Béatrice Blue Photo : Éditions Les malins

La corne des licornes, de Béatrice Blue

Éditions Les malins

Âge : 2 à 7 ans

La corne des licornes est une histoire ludique et remplie d’imagination où les enfants font la rencontre de Jeanne, une petite fille qui se balade dans une forêt magique. Elle y découvre que des petits chevaux apprennent à voler, mais elle remarque qu’un d’entre eux n’y arrive pas. La petite fille trouve alors un moyen bien ingénieux pour aider son nouvel ami.

Qu’est-ce qui a marqué Marion dans ce bouquin?

[Jeanne] avait un cornet de crème glacée et elle a échappé le cornet sur la tête du petit cheval. Après, il est devenu une licorne! Marion, 3 ans

La suggestion de Charlyne, 8 ans

«King Crotte» de Richard Petit Photo : Éditions Andara

Les collections Mon micro BIG à moi, Mon mini BIG à moi, Mon BIG à moi et BIG BIG

Éditions Andara

Âge : de 5 à 9 ans

Qu’ils commencent à lire ou qu’ils n’aient pas eu un intérêt naturel pour la lecture, les romans en gros caractères et aux couleurs attrayantes sont très populaires chez les enfants. Chez Andara, ce sont les collections « BIG » ont la cote. De King Crotte (Richard Petit) à C’est compliqué d’être princesse (Julie Royer) en passant par Les Supertannants (Dominique de Loppinot), les jeunes en raffolent, et c’est le cas de Charlyne.

Pourquoi Charlyne aime-t-elle cette collection de livres?

J’aime ça parce qu'il y a beaucoup d'écriture, que c'est écrit en gros. C'est intéressant et créatif. Ce sont des gros livres mais pas décourageants vu qu’ils sont écrits en gros. Et aussi, il y a plein de sortes de livres de cette collection! Charlyne, 8 ans

La suggestion de Bori, 12 ans

«Super Crash! : Héros par hasard» d’Yves Bourgelas Photo : Éditions Cybourg Productions

La bande dessinée Super Crash! : Héros par hasard, d’Yves Bourgelas

Éditions Cybourg Productions

Âge : S/O

Un jour, Olivier, 14 ans, et sa mère s’installent en banlieue de Norandopolis – une ville fictive inspirée de Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue – en apparence morose et sans histoire. Mais ce qu’Olivier ignore, c’est qu’il plongera dans un univers de superhéros, tous au service des citoyens d’une ville où les créatures monstrueuses et les crimes font les 400 coups.

Bori recommande cette bande dessinée pour quelles raisons?

C'est drôle, c'est un humour adapté pour plein de niveaux, j'aime beaucoup les images, et en plus, c'est fait en région! Bori, 12 ans

D’autres livres proposés par Bori :

Les 5 derniers dragons, « que j’ai bien aimé car c'est mon style de livres, le fantastique , explique-t-il. Ou encore Harry Potter ou La prophétie du Paladin, mais ça, c'est une bonne brique.

La suggestion de Gabrielle, 5 ans

«P’tit loup aime son doudou» d’Orianne Lallemand Photo : Éditions Auzou

P’tit loup aime son doudou, d’Orianne Lallemand et Eléonore Thuillier

Éditions Auzou

Âge : 2 à 7 ans

À travers des récits candides et tendres, la collection P’tit loup propose aux enfants des outils fantastiques pour grandir, que ce soit avec Le loup qui apprivoisait ses émotions, où le personnage principal apprend à comprendre pourquoi il est joyeux, triste, excité, ou jaloux, ou encore avec P'tit Loup aime sa mamie, où ce dernier apprend l’importance de tisser des liens familiaux.

Dans P’tit loup aime son doudou, la maman décide que ce dernier n'a plus besoin de son doudou. Il tentera de démontrer à sa mère les bienfaits de le garder encore un peu.

Pour quelles raisons Gabrielle a-t-elle voulu proposer ce livre-ci?

J’aime beaucoup ça parce que j’ai aussi le toutou et je l’aime beaucoup aussi! L’histoire raconte qu’il aime beaucoup le mouton, même si c’est un loup, et c’est le fun ça. Gabrielle, 5 ans

D’autres livres proposés par Gabrielle :

Un autre livre de la série P’tit loup, soit P’tit loup aime son petit frère, mais aussi les livres Cendrillon et Le roi lion, des bouquins dérivés des films de Disney.

La suggestion de Félix, 9 ans

«Minecraft : la BD officielle – Chasse à l'Ender dragon» de Sfé R. Monster, Sarah Graley, et John J. Hill Photo : Éditions PANINI

Minecraft : la BD officielle – Chasse à l'Ender dragon, de Sfé R. Monster, Sarah Graley, et John J. Hill

Éditions Panini

Âge : S/O

Cette bande dessinée offre aux fans du célèbre jeu vidéo différentes histoires inspirées de l’univers Minecraft, tout en conservant les héros de l’Overworld, cette dimension dans laquelle ceux et celles qui s’adonnent au jeu vidéo débutent leur quête.

Pourquoi Félix propose cette bande-dessinée?

Je l’aime parce que je connais les Youtubeurs [qui jouent en ligne à ce jeu], et je l’aime parce que ce sont des aventures! C'est intéressant et pas mal le fun! J'adore ça parce qu’il y a plein d'images et c'est détaillé! Félix, 9 ans

La suggestion de Laurence, 5 ans

«Histoires à lire avec papa et maman : Fées et licorne» de Sophie de Mullenheim, Ariane Delrieu, Annette Marnat, et Coralie Vallageas Photo : Éditions FLEURUS

Histoires à lire avec papa et maman : Fées et licorne, de Sophie de Mullenheim, Ariane Delrieu, Annette Marnat, et Coralie Vallageas

Éditions Fleurus

Âge : 2 à 7 ans

Le livre suggère trois récits, présentant tous les trois les aventures de personnages féériques et d’animaux.

Qu’est-ce que Laurence apprécie dans ce bouquin?

Les fées sont belles et en plus, si les monstres existaient, elles pourraient nous protéger! Laurence, 5 ans