Six jours de festivités pour la Coupe Grey 2020

À 268 jours du match de la Coupe Grey qui aura lieu à Regina , l’organisation des Roughriders de la Saskatchewan promet une kyrielle d’activités entourant le match tant attendu. Parole de Craig Reynolds, le PDG du Vert et Blanc, « ce sera le meilleur Festival de la Coupe Grey que le pays n’aura jamais vu ».

Les festivités débuteront le 17 novembre et s'échelonneront jusqu’au 22 novembre, jour du couronnement de la formation gagnante de la Ligue canadienne de football (LCF) de la saison 2020.

Parmi les activités annoncées vendredi, il y aura un festival de rue, une célébration communautaire qui permettra à six collectivités de recevoir 25 000 $ pour « améliorer une initiative en lien avec la santé et le bien-être au sein de leur communauté » de même qu’un tournoi eSport.

Craig Reynolds reconnaît que d’accueillir un tournoi du populaire jeu vidéo League of Legends peut surprendre, car cela n’a aucun lien avec le football. Nous voulions sortir des sentiers battus, rejoindre une nouvelle clientèle et viser les jeunes qui ne seraient peut-être pas venus [sans le tournoi eSport] , précisant qu’il s’agit de la première fois que le match et les festivités de la Coupe Grey se tiendront sur le même site.

2020 : une version améliorée de 2013

Les fidèles partisans des Roughriders souhaitent ardemment que le scénario de 2013 se répète. Cette année-là, l’équipe avait soulevé le précieux trophée à Regina devant plus de 44 000 spectateurs en liesse.

Pour ce qui est du match, l’organisation souhaite elle aussi un dénouement heureux. Pour tout ce qui entoure l’événement, elle désire faire mieux qu'i y a sept ans.

À ce sujet, le PDG admet que « ce sera plus facile à organiser » dans l’actuel Stade Mosaic de Regina, qui a été inauguré en 2017, c’est-à-dire l'année de la destruction de l’ancien Mosaic.

En 2013, c’était vraiment un défi d'accueillir la Coupe Grey dans un vieil édifice. Cette année, l'événement est mieux organisé. Craig Reynolds, PDG des Roughriders

Pas de Coupe Vanier à Saskatoon

Depuis quelques années, plusieurs intervenants du monde du football canadien proposent d'unir les deux championnats canadiens, soit la Coupe Vanier et la Coupe Grey, en un seul événement.

Toutefois, Randy Ambrosie. le commissaire de la LCF a confirmé que cela ne sera pas possible en 2020. Dans un monde idéal, les universitaires auraient croisé le fer à Saskatoon le samedi, et les professionnels auraient fait de même le lendemain, à Regina.

Selon le commissaire, des « discussions positives » ont eu lieu avec les bonzes d’U Sports, l’organisation qui encadre les sports universitaires au pays. Ce n’était pas possible pour cette année, en raison de la logistique. Notre objectif est cependant d’unir les deux championnats l’année suivante à Hamilton.