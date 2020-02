Concrètement, il estime que la Saskatchewan, tout comme le Manitoba, doit trouver une façon de récupérer plus de 2 milliards de dollars afin de maintenir le ratio de la dette par rapport au produit intérieur brut (PIB) à un niveau raisonnable jusqu’à la fin du siècle.

Pour y parvenir, Yves Giroux propose à la province d’opter pour une politique fiscale qui lui permettrait de réduire ses dépenses ou d’augmenter les impôts. Il ajoute également qu’une politique qui combine les deux mesures pourrait aussi être envisagée et qu’une hausse des montants de transferts en santé en provenance d’Ottawa pourrait aussi permettre d’aider la province à remédier à la situation.

Le statu quo n’est pas viable pour de nombreuses juridictions [provinciales]. Il doit se produire quelque chose à un certain moment , déplore Yves Giroux dans une entrevue accordée à La Presse canadienne.

Ces propos font suite à la publication d’un rapport d’une quarantaine de pages du DPBDirecteur parlementaire du budget sur la viabilité financière  (Nouvelle fenêtre) , qui dévoile, entre autres, des estimations concernant la dette des provinces et territoires au Canada.

Ainsi, selon Yves Giroux, la dette nette saskatchewanaise anticipée en 2093 s’élèverait à 253,6 % du PIBProduit intérieur brut si aucune mesure n’est prise par la province.

Seules Terre-Neuve-et-Labrador (463,2 %) et le Manitoba (342,5 %) auraient un pourcentage de la dette plus élevé que celui de la Saskatchewan si les politiques fiscales demeurent ainsi.

Croissance démographique et augmentation du niveau de vie

Le document présente également les principaux défis économiques des différentes provinces canadiennes ainsi que d'Ottawa au cours des prochaines années.

En se basant sur les données publiées par Statistique Canada le 17 septembre 2019, le DPBDirecteur parlementaire du budget indique dans le rapport que la Saskatchewan, le Manitoba et l’Alberta connaîtront la plus forte croissance démographique [en pourcentage] d’ici 2043.

Cette réalité se traduira, toujours selon le rapport, par une augmentation des coûts liés aux soins de santé pendant de nombreuses années.

De plus, le document suggère que la Saskatchewan est aussi l’une des provinces et territoires au pays où les niveaux de vie devraient être les plus élevés pour l’horizon 2018-2093.

Prudence avec ce rapport, affirme Donna Harpauer

La ministre provinciale des Finances, Donna Harpauer, qui a promis un surplus à la fin de l'exercice financier 2019-2020, qui se terminera le mois prochain, n’est pas convaincue que le rapport du DPBDirecteur parlementaire du budget est représentatif de ce qui se produira à l'avenir.

Elle spécifie toutefois que la question du vieillissement de la population est bien réelle en Saskatchewan et que la province s’est dotée d’un plan de croissance qui lui permettra de répondre aux effets d’une augmentation importante de la population.

Le rapport est une projection sur 75 ans [...] et les prévisions qui s’étendent sur de nombreuses années ne sont généralement pas très précises , note Donna Harpauer dans un communiqué.

Il y a quelques années, Statistique Canada a publié des prévisions à long terme sur un éventuel déclin ou, à tout le moins, une hausse minime de la population en Saskatchewan alors que nous avons constaté une augmentation de 170 000 personnes dans la province depuis 12 ans , poursuit Donna Harpauer.