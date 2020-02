300 résidences plongées dans le noir à Lac-Beauport

Quelques centaines de résidents de Lac-Beauport subissent toujours les contrecoups de la tempête de jeudi. Plus de 300 résidences sont sans électricité depuis plus de 24 h.

En début d'après-midi, les pompiers de la municipalité ont commencé à faire du porte-à-porte dans les secteurs touchés pour s’assurer que personne n’a besoin d’assistance.

Le maire, Michel Beaulieu, annonce l’ouverture d’un centre de services temporaire au Chalet des loisirs pour les résidents qui auraient besoin d’électricité ou d’eau chaude.

Si jamais ils ont des besoins, notamment venir se réchauffer, prendre un café et même se doucher, on a les installations pour ça. On veut être rassurant, prévoyant et s’assurer que personne ne souffre de la situation , comment le maire.

Dans l’éventualité où certaines personnes auraient besoin d’un toit pour la nuit, Lac-Beauport a également conclu des ententes avec les hôteliers du secteur.

Selon l’information disponible sur le site web d’Hydro-Québec, il est impossible de dire à quel moment les clients de Lac-Beauport pourraient être rebranchés.