Wet'suwet'en : l'artiste Chloloula revient sur le succès de sa BD sur les Autochtones

Illustratrice et bédéiste, Chloé Germain-Thérien, alias Chloloula, a publié la semaine dernière une bande dessinée dans laquelle elle explique les raisons du blocage des voies ferrées par des membres des Premières Nations. Vulgarisant graphiquement un sujet complexe, cette série de 20 dessins a trouvé un large écho en ligne : plus de 19 000 personnes l’ont relayée sur Facebook, laissant Chloé Germain-Thérien « étourdie » par ce succès.

Je ne m’attendais vraiment pas à ce que [ma bande dessinée] soit vue autant que ça , a-t-elle confié, jeudi, en entrevue avec Rebecca Makonnen à l’émission On dira ce qu’on voudra.

Après avoir travaillé dans le milieu du cinéma documentaire à Montréal, Chloé Germain-Thérien se consacre désormais à la bande dessinée et à l’illustration, notamment de livres pour enfants comme Derrière les yeux de Billy.

La bande dessinée comme outil de vulgarisation

Sensible à la cause autochtone et frappée par les commentaires racistes suscités ces dernières semaines par le blocage des chemins de fer par des membres des Premières Nations, elle a cherché à comprendre la situation actuelle.

J’ai commencé à faire des recherches, puis je me suis dit que j’allais expliquer ce que je comprenais, et cela a donné cette BD que j’ai mise sur la toile , explique celle qui constate que la vulgarisation prend de plus en plus de place dans sa démarche.

Depuis toujours touchée par les injustices, cette dessinatrice curieuse assume son côté militant, tout en assurant faire preuve de rigueur. Je ne cache pas mon parti pris, je ne suis pas complètement neutre, mais [...] j’essaie de backer tout ce que je dis avec des sources , dit celle qui ne prétend pas parler au nom d’autres personnes.

L’art devient un outil pour parler d’enjeux qui me touchent et essayer d’avoir un petit impact à ma mesure. Chloé Germain-Thérien, alias Chloloula

Sur son compte Instagram, Chloé Germain-Thérien s’est lancée dans une série de portraits de militantes inspirantes.

Ainsi, elle a voulu mettre de l'avant l’écologiste Greta Thunberg, les capitaines de navires de sauvetage de personnes réfugiées Pia Klemp et Carola Rackete, les Autochtones Freda Huson et Kanahus Manuel, ainsi que la Brésilienne Marielle Franco, qui a lutté contre le racisme, les violences policières, le sexisme et l’homophobie.