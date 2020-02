Morts de trois religieuses à Bathurst : la conductrice poursuivie

La sœur Lucie Paulin, qui était au volant lors de la tragédie, est la principale visée par cet avis de poursuite dont Radio-Canada Acadie a obtenu copie.

L'avis déposé à la Cour du Banc de la Reine indique que la congrégation des religieuses Jésus-Marie de Lamèque, la propriétaire du véhicule accidenté, est aussi visée par la poursuite.

Les documents ont été déposés à la cour de Bathurst le 24 janvier 2020.

Soeur Gisèle Turgeon, 88 ans, soeur Annette Haché, 75 ans, et Régine Noël Beaudin, 64 ans prenaient la route vers Lamèque, le 2 octobre, après une journée à Bathurst avec sœur Lucie Paulin et sœur Gabrielle Haché.

Peu après 19 h 30, elles ont tenté de faire demi-tour sur la route 11, près de l’avenue King, selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC). C’est à ce moment qu’un camion a frappé de plein fouet la minifourgonnette conduite par la soeur Lucie Paulin.

Les sœurs Gisèle Turgeon et Annette Haché ainsi que Régine Noël Beaudin sont mortes sur les lieux de l’accident. Les sœurs Lucie Paulin et Gabrielle Haché ont été hospitalisées, mais on ne craignait pour leur vie.

Sophie Haché et Yannick Beaudin, fille et fils de Régine Noël Boudin, ont retenu les services de l’avocat Basile Chiasson afin de déposer leur poursuite. Dans l’avis déposé à la cour, ils affirment avoir subi des pertes pécuniaires en raison de la négligence des défendeurs, c’est-à-dire, la conductrice et les propriétaires du véhicule.

Il est entendu que pendant que Mme Beaudin est à son repos éternel, que ses deux enfants et ses petits-enfants eux doivent vivre un tourment d’un deuil qui aurait pu facilement être évité si la conductrice de la fourgonnette avait été prudente dans la manœuvre qu’elle a effectuée sur l’autoroute , a expliqué Me Chiasson.

Environ 200 personnes avaient participé au rassemblement dans l'église de Lamèque, le 3 octobre 2019. Photo : CBC/Gabrielle Fahmy

La fille et le fils de la sœur Régine Noël Beaudin réclament ainsi des dédommagements quant aux frais funéraires de leur mère, des dommages-intérêts et des intérêts sur les montants réclamés.

C’est une chose qui va être évaluée plus tard. Il faut dire que malheureusement, le droit et la loi offrent le seul réconfort la possibilité de rendre les personnes responsables imputables, la même loi et le même droit prévoient quand même des échelles d'indemnisation dans une tragédie comme celle-là. C’est une discussion qu’on aura éventuellement , a avancé Me Basile.

La sœur Lucie Paulin et la congrégation des religieuses Jésus-Marie de Lamèque ont refusé de commenter la poursuite.

Avec les renseignements de François Vigneault